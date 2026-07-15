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臺北市某連鎖私立幼兒園發生疑似不當對待幼兒案，家長們今（15）日在議員徐立信陪同下，召開記者會聲淚俱下表示，小孩在學校被打巴掌、刻意孤立，甚至還有小孩午休睡不著，被要求學狗爬式來回移動。教育局稍早緊急發出聲明，稱第一時間已將行為人停職，已針對園方延遲通報處以3萬元，並主動擴大稽查同一負責人經營的補習班，發現違規從事教保服務及聘僱未報核准之教職職員工，已分別依據《幼兒教育及照顧法》及《補習及進修教育法》規定，裁罰12萬元及5萬元，本案已祭出共20萬元裁罰。徐立信今和家長召開記者會，只見家長落淚表示爸媽對不起小孩，家中孩子遭到不當對待，要求調閱監視器，也遭園方推託，甚至調查過程才發現另一個班級也施暴，涉案老師有2人，但園長跟另名老師知情卻冷眼旁觀，且查看監視器時，從6月8日到24日就有43起虐童，後續監視畫面也疑似遭校方覆蓋刪除。徐立信說，園方負責人對家長不讀不回訊息，所以才接獲實情，呼籲市府應加速調查、主持專案會議公布結果。教育局說明，6月26日（星期五）接獲園方通報，立即要求涉案教保員停職，6月29日(星期一)不得入園，並派員前往幼兒園稽查，取得監視影像檔案，並於7月2日召開審查小組決議受理調查。教育局表示，除通報之2歲班教保員有不當管教行為外，後續檢視監視影像檔案發現，3至5歲班幼兒亦有遭另一教保員不當管教之情形，7月14日(星期二)已命行為人停職；全案將於調查完成後，提送認定委員會審議，並依認定委員會審議結果對行為人及負責人從重裁處。教育局進一步說明，因當事幼兒園為連鎖機構，教育局立即針對同一負責人經營的幼兒園、幼兒園、補習班一併清查，社會局亦清查托嬰中心。本局分別在6月29日(星期一)、7月8日(星期三)稽查幼兒園，7月8日(星期三)、7月14日(星期二)稽查補習班，稽查補習班部分，發現違規從事教保服務，已依據《幼兒教育及照顧法》裁罰12萬元，聘僱未報核准之教職職員工，依據《補習及進修教育法》，裁罰5萬元；另社會局7月13日(星期一)稽查托嬰中心，並保全監視器影像檔案。教育局嚴正重申對於任何形式的體罰或不當對待，堅守兒虐零容忍的態度，已規劃召開家長說明會，持續關心幼兒身心狀況，提供法律諮詢及「需要協助幼兒專業輔導服務方案」，由社工與專業輔導人員提供輔導處遇服務，幼兒如有轉園需求，將提供中正區及大安區有缺額的幼兒園名冊，全力協助。教育局表示，本案完成調查後，將送認定委員會審議，對於行為人依法可處1至4年或終身不得擔任教保人員、罰鍰6萬至60萬元；負責人連帶裁罰6,000至6萬元；針對知悉未通報之其他教保人員（包括園長），亦將追究責任，依法裁罰3萬至15萬元。