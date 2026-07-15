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徐巧芯質疑福壽背後有「綠友友」撐腰

黃子一回擊：洪堯昆捐一堆政獻給藍營政治人物

合照就被說是綠友友 黃子一：盧秀燕也曾出席福壽活動

致癌油品風波延燒，國民黨立委徐巧芯指控，油品廠商福壽和台南大亞沈家有交叉持股共生關係，質疑和沈家長年有交情的總統賴清德受到影響。資深媒體人黃揚明也質疑，賴清德本月初曾在寵物展上和福壽董事長洪堯昆同框剪綵，後者沒多久就交保。對此，民進黨新聞部副主任黃子一今（15）日指出，不僅南僑僅捐政治獻金給國民黨，洪堯昆過去的政治獻金紀錄都顯示為「藍友友」，並且台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美過去也曾出席福壽百年活動。徐巧芯13日發長文指控，洪堯昆擔任中聯油脂董事，其配偶沈貴香和大亞沈尚邦共同投資，而大亞沈家和賴清德有超過20年交情，大亞更是屢被點名的綠友友企業，她因而質疑，賴清德是否因為福壽和大亞的共生關係，而在致癌油事件中有被影響？針對指控，黃子一今發文回擊表示，這次問題油廠商南僑，歷年政治獻金皆只捐給國民黨；查閱政治獻金紀錄後發現，因與總統賴清德合照就被扣上「民進黨包庇」帽子的洪堯昆，其捐款對象實際上均為藍營候選人，包括萬美玲、洪孟楷、侯友宜等。黃子一也提到，福壽百年活動時，國民黨籍的台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美皆出席並上台合照。而對於以「合照」質疑執政黨與問題油廠商掛勾、是綠友友的言論，黃子一反問，黃揚明過去也與朱學恆合照，而朱學恆隨後即遭爆出性騷擾疑雲。若依相同邏輯，是否也該質疑黃揚明與性騷擾案有關？黃子一更狠酸，若要以合照隨意「連連看」，誰不會？行政團隊一再強調食安問題沒有妥協空間，台中市、台北市府事發後也有開罰，就證明主管機關就是地方政府嘛！食安問題上，不分藍綠，只有中央跟地方合作努力，才能儘快讓人民有安全的油可用，整天這樣連連看，有意思嗎？