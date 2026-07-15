美國加州近日上演一場情節有點荒謬的警匪追逐戰，1名涉嫌家暴的男子，在犯案後企圖躲避警方追捕，竟異想天開、鑽進附近一間穀倉的大型乾草堆中，自以為神不知鬼不覺，不料警方直接出動無人機進行高空搜索，讓他的身影在鏡頭下無所遁形。
根據《紐約郵報》報導，這起事件發生在加州普萊瑟郡（Placer County），當地時間11日，警長辦公室接獲一起家暴事件通報，警員隨即趕往現場調查，但涉嫌動手打人的35歲男子威爾森（Jeremy Wilson）在警方抵達前便已開溜，在經過一整夜的搜索和調查後，警方判斷威爾森還沒跑遠，很可能就藏在附近的農田、草地或建築物中。
為了在遼闊的戶外區域快速找到人，警方當機立斷，出動無人機升空支援，沒多久就在當地一間穀倉裡，發現威爾森躲在半掩蓋的乾草堆下，查覺到自己的藏身之處已被無人機鎖定，威爾森顯然意識到「遊戲結束了」，只得乖乖起身，從乾草堆下方爬出來投降。
當地警長辦公室隨後也公布了這段無人機執法影片，威爾森遭多名武裝員警包圍，被狼狽押上警車，以涉嫌家暴、持有致命武器攻擊他人等罪名逮捕，不過在監獄裡蹲了幾天後，已繳納保釋金獲釋。
影片及案件曝光，不少美國民眾紛紛在相關報導下方留言，逗趣的打下：「那位無人機操作員堪比外科醫生，技術精湛、非常出色」、「請問該如何申請成為警察部門的無人機操作員」、「無人機能順便把那人教訓一頓嗎」；但也有人不解的詢問為何才關幾天就放出來，要求警方解釋放人的原因，以及採取哪些具體措施來保護受害者。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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當地警長辦公室隨後也公布了這段無人機執法影片，威爾森遭多名武裝員警包圍，被狼狽押上警車，以涉嫌家暴、持有致命武器攻擊他人等罪名逮捕，不過在監獄裡蹲了幾天後，已繳納保釋金獲釋。
影片及案件曝光，不少美國民眾紛紛在相關報導下方留言，逗趣的打下：「那位無人機操作員堪比外科醫生，技術精湛、非常出色」、「請問該如何申請成為警察部門的無人機操作員」、「無人機能順便把那人教訓一頓嗎」；但也有人不解的詢問為何才關幾天就放出來，要求警方解釋放人的原因，以及採取哪些具體措施來保護受害者。
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