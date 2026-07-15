我是廣告 請繼續往下閱讀

中聯致癌油事件爆發之後，有媒體報導指出，行政院長卓榮泰上週四於院會不滿台中市率先公布問題油品流向，當面質疑台中副市長黃國榮「為什麼要搶快？」更強調中央地方是合作，不是競爭，否則中央講一套地方講一套，數字不完整。對此行政院還原，當天黃國榮首先表達，認為中央沒有蓋牌；而桃園市副市長王明鉅也表達，業者反映下架的商品何時能上架等意見，且既然地方代表的也認為中央沒有蓋牌，就無須政治操作，應該共同合作解決當前問題。對於媒體報導上週四卓榮泰不滿台中市率先公布問題油品流向，當面質疑黃國榮。對此行政院發言人李慧芝表示，還原上週四行政院會，黃國榮首先表達，認為中央沒有蓋牌；而桃園市副市長王明鉅也表達，業者反映下架的商品何時能上架等意見。李慧芝指出，院長卓榮泰與秘書長張惇涵回應皆是強調，面對食安議題，中央地方必須合作，訊息也應該密切串聯核對，才能讓民眾能夠有正確訊息可依循，且既然地方代表的也認為中央沒有蓋牌，就無須政治操作，應該共同合作解決當前問題。