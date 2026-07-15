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AI影片帶觀眾重回現場 來賓中藏著凶手

《謀殺俱樂部》固定演出嘉賓

▲謀殺俱樂部視覺圖海報。（圖／Disney+提供）

粉絲感嘆Faker超忙 盼他好好休息

《英雄聯盟》傳奇選手Faker第一部固定綜藝節目即將推出！Disney+今（15）日宣布，全新AI推理實境節目《謀殺俱樂部》於7月29日在Disney+獨家上線，節目邀請電競選手Faker、男團TOMORROW X TOGETHER成員杋圭等跨界人氣明星，同步公開視覺海報及預告片。《謀殺俱樂部》透過AI生成影片，重現案件的來龍去脈，讓玩家就像置身在命案現場。節目邀請跨界知名人士，帶著觀眾進入沉浸式的謀殺懸案現場，每一位參賽者都有可能是凶手！命案發生地可能是朝鮮時代、棒球場、監獄等，參賽者需要用謊言、演技、推理等方式，展開心理攻防戰，找出藏在眾人之中的凶手，凶手則要設法不被發現。職業電競選手Faker旅遊YouTuber Pani Bottle資深喜劇演員崔揚洛喜劇演員嚴智允演員申成祿人氣創作者金善泰東方神起最強昌珉職業棒球選手金賢洙TOMORROW X TOGETHER 成員杋圭《黑白大廚：料理階級大戰》「鐵臂」主廚朴柱成《謀殺俱樂部》由KJH Studio與Skaper AI共同製作，喜愛生存競賽與韓國綜藝的觀眾不要錯過了，《謀殺俱樂部》將於7月29日起在Disney+獨家上線。許多粉絲看到Faker出演綜藝，紛紛感嘆他居然能在短暫的休息時間出演綜藝，並表示希望他能好好休息，「Faker好適合這節目，造型也100分」、「他真的好忙，好厲害，比賽加油啊，真的希望他好好休息」、「逼我買Disney+會員」。