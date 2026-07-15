《英雄聯盟》傳奇選手Faker第一部固定綜藝節目即將推出！Disney+今（15）日宣布，全新AI推理實境節目《謀殺俱樂部》於7月29日在Disney+獨家上線，節目邀請電競選手Faker、男團TOMORROW X TOGETHER成員杋圭等跨界人氣明星，同步公開視覺海報及預告片。
AI影片帶觀眾重回現場 來賓中藏著凶手
《謀殺俱樂部》透過AI生成影片，重現案件的來龍去脈，讓玩家就像置身在命案現場。節目邀請跨界知名人士，帶著觀眾進入沉浸式的謀殺懸案現場，每一位參賽者都有可能是凶手！命案發生地可能是朝鮮時代、棒球場、監獄等，參賽者需要用謊言、演技、推理等方式，展開心理攻防戰，找出藏在眾人之中的凶手，凶手則要設法不被發現。
《謀殺俱樂部》固定演出嘉賓
職業電競選手Faker
旅遊YouTuber Pani Bottle
資深喜劇演員崔揚洛
喜劇演員嚴智允
演員申成祿
人氣創作者金善泰
東方神起最強昌珉
職業棒球選手金賢洙
TOMORROW X TOGETHER 成員杋圭
《黑白大廚：料理階級大戰》「鐵臂」主廚朴柱成
粉絲感嘆Faker超忙 盼他好好休息
《謀殺俱樂部》由KJH Studio與Skaper AI共同製作，喜愛生存競賽與韓國綜藝的觀眾不要錯過了，《謀殺俱樂部》將於7月29日起在Disney+獨家上線。許多粉絲看到Faker出演綜藝，紛紛感嘆他居然能在短暫的休息時間出演綜藝，並表示希望他能好好休息，「Faker好適合這節目，造型也100分」、「他真的好忙，好厲害，比賽加油啊，真的希望他好好休息」、「逼我買Disney+會員」。
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《謀殺俱樂部》透過AI生成影片，重現案件的來龍去脈，讓玩家就像置身在命案現場。節目邀請跨界知名人士，帶著觀眾進入沉浸式的謀殺懸案現場，每一位參賽者都有可能是凶手！命案發生地可能是朝鮮時代、棒球場、監獄等，參賽者需要用謊言、演技、推理等方式，展開心理攻防戰，找出藏在眾人之中的凶手，凶手則要設法不被發現。
《謀殺俱樂部》固定演出嘉賓
職業電競選手Faker
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人氣創作者金善泰
東方神起最強昌珉
職業棒球選手金賢洙
TOMORROW X TOGETHER 成員杋圭
《黑白大廚：料理階級大戰》「鐵臂」主廚朴柱成
《謀殺俱樂部》由KJH Studio與Skaper AI共同製作，喜愛生存競賽與韓國綜藝的觀眾不要錯過了，《謀殺俱樂部》將於7月29日起在Disney+獨家上線。許多粉絲看到Faker出演綜藝，紛紛感嘆他居然能在短暫的休息時間出演綜藝，並表示希望他能好好休息，「Faker好適合這節目，造型也100分」、「他真的好忙，好厲害，比賽加油啊，真的希望他好好休息」、「逼我買Disney+會員」。