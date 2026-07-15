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▲ 防府市小朋友們回贈的相片及與畫冊展示在永華市政中心6F國際廊道，有的小朋友貼心附上中文翻譯表達感謝。（圖／南市府提供）

▲ 防府市小朋友們一邊品嘗一邊學習芒果這種水果。（圖／南市府提供）

台南市長黃偉哲日前致贈台南愛文芒果給山口縣防府市學生作為營養午餐享用，學生們為表達謝意，特別親手製作感謝畫冊，並整理品嘗芒果時的照片集，裡面滿滿的都是孩子們品嘗後滿足的笑容，這份充滿童真與心意的禮物委由昨(14)日獲頒台南市榮譽市民的山口縣議員島田教明轉交給黃偉哲，象徵台南與山口縣之間的友誼持續深化，也為兩地交流增添更多溫暖與感動。收到這份禮物而開心不已的黃偉哲表示，台南市一直積極拓展外銷通路，而透過日本校園營養午餐計畫，讓更多日本孩子有機會品嘗台南愛文芒果，有些孩子是第一次吃芒果，品嘗後直呼「很甜、很好吃」，甚至還想再添一份。當孩子喜歡上台南芒果，相信也會把這份美味分享給家人，進而帶動家長購買，讓校園成為推廣台南農產的重要起點。黃偉哲認爲，贈送芒果不只是農產品行銷，更是城市外交的重要實踐，透過愛文芒果，讓日本小朋友認識台南、了解兩地友誼，也讓台南的優質農產走進更多日本家庭。而在各界的齊心努力下，今年的芒果外銷有相當亮眼的成績，銷往日韓都創下比去年更好的紀錄，而台南是台灣最大的芒果產地，未來市府將持續深化國際交流，提升台南農產品的國際能見度，創造農民、產業與城市外交三贏的成果。南市府新聞及國際關係處表示，這次捐贈的芒果交由防府市中関小学校、防府市立富海小・中学校做為學校營養午餐之用，而在感謝畫冊裡面，可以看到孩子們對愛文芒果的觀察與品嘗感想，有的孩子甚至貼心附上中文翻譯，目前畫冊跟相片集都展示於永華市政中心6F的國際廊道，也歡迎可以前來欣賞日本孩子們童趣作品。