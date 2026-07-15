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美國半導體股勁揚、韓、日股大漲，台股今（15）日也開高走高，重新站上45000點關卡，在台積電領軍電子權值股走揚，加上台塑四寶及生技類股強勢表態，大盤一度衝上45881.91點，大漲1143.96點，尾盤因台指期今結算，台股漲點收斂至千點內，終場上漲893.64點，收45631.59點，漲幅2%，量縮至9841億，而台積電終場收在2440元，上漲20元。就類股表現來看，今日電子指數勁揚1.98%，金融指數翻紅漲0.38%，傳產的塑膠類股表現強勢漲6.75%，油電燃氣更漲8.49%，化學生技醫療股也漲4.85%，造紙、鋼鐵也有1、2%的漲幅。就電子權值股表現來看，台積電上漲20元，收2440元，漲幅0.83%，聯電更攻上漲停，上漲15元，收166元；日月光上漲42元，收683元，漲幅也有6.55%；鴻海收239元，漲3.5元，漲幅1.49%；聯發科收3740元，上漲80元，漲幅2.19%；台達電收1890元，漲35元，漲了1.89%；國巨亦上漲20元，收798元，漲幅2.57%。至於台塑四寶表現方面，台塑化收漲停72.8元，南亞上漲17.5元，收227.5元，漲幅8.33%，台化也漲了5.67%，收70.8元，台塑3.3%，收65.7元。另外，股價超過千元的高價股回神，沛爾生醫、兆聯實業、萬潤站回千元。