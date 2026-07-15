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蔡阿嘎老婆創立的品牌「HAHABABY」被爆出抄襲爭議，不只被發現雷同日本品牌SOU・SOU、MARKEY'S等商品設計，現在更被翻出神似韓國東大門檔口品牌，由於蔡阿嘎過去曾多次公開喊「最討厭韓國」，因此邊說討厭邊製作相似商品的行為，掀起許多網友討論。有網友整理比對圖指出，HAHABABY近期推出的新品，不管是版型、配色還是設計，都與韓國東大門品牌apm luxe（旗下品牌FIZZ）、mari&co極為相似，質疑品牌根本是在「致敬」韓貨。此外，也有網友發現款式甚至能在淘寶等中國電商平台找到幾乎一樣的商品，讓外界開始質疑HAHABABY商品不是原創設計，而是從其他品牌選品後，再另外找廠商加工微調。值得一提的是，因為蔡阿嘎過去多次在鏡頭前大喊著「討厭韓國、抵制韓貨」，沒想到近年來卻被發現前往韓國員工旅遊，尋找HAHABABY的新商品創意，讓許多網友傻眼質問：「難怪不走反韓路線」、「難怪老公開始哈韓喔，原來是去取材」、「難怪前陣子的影片都是去韓國。」