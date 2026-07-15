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網友發文詢問沒有購屋經驗但想買社區型透天，看屋需要注意什麼？信義房屋王沛軒提醒，買社區型透天，產權、停車、管理費都要確認，但最常被忽略的是「汙水處理」。中古透天若汙水處理不完善，輕則室內惡臭，重則積水滋生病媒蚊，看房時可直接觀察水溝蓋是否更新，或洽詢里長確認。信義房屋七賢店主任王沛軒介紹，透天物件一般可區分為傳統透天、花園型透天與社區型透天，其中社區型透天還可再分為人車分道型，以及一般型。看房大抵與大樓、公寓差不多，王沛軒提醒，因為建物獨立，出入口僅歸一家所有，實務上也曾經碰過物件所屬土地實際上侵占到鄰居的地，或者是通行道路屬於私人用地。由於建物沒有異常，在看房時完全看不出來，但後續卻可能影響貸款成數，若不處理難保未來引起糾紛。因此在下斡之前務必了解土地產權，王沛軒強調，合格且負責的仲介如信義房屋，委託時一定會進行完整產權調查，並且確實告知買方實際情形。停車空間也是很重要的關鍵，如果是自有車庫的物件，特別是屋齡稍長的物件，由於過去流行車款多屬小轎車，現代比較大型一點的休旅車可能會進不了車庫，王沛軒提醒，若是車款偏大的買方，看房時記得丈量，以免發生愛車無法入庫的尷尬。另外沒有車庫的傳統透天，則需多了解物件停車方式，自家門口是否可停，或是附近何處可停車等等，建議都先通盤了解。最常被忽略的，便是「汙水處理」問題。王沛軒提到，這一般較常出現在中古透天物件上，若沒有完善的汙水處理，可能會造成室內惡臭、積水造成病媒蚊等問題，最好辨識的方式就是看水溝蓋是否有更新；由於汙水處理申請一定是透過里長，詢問里長也是個撇步。除了產權與停車問題，針對網友屬意的社區型透天，王沛軒還特別點出「管理費」也是個關鍵。社區型透天的管理費通常用於垃圾處理，或是公共設施的修繕，常見的方式是住戶選任或輪流擔任主委管理費用、處理修繕，但若沒有管理費，在公共設施損壞的時候就會需要共同分擔，因此看房建議詢問管理費繳納以及用途。除上述幾項，從業10餘年的王沛軒也分享，屬意透天物件的客戶通常也會特別在意鄰居素質、嫌惡設施距離。以網友想了解的社區型透天來說，由於社區戶數至多10來戶，往來會相處的對象不像大樓住戶多，對方距離自家的出入口又近，因此會特別在意鄰居狀況。因為鄰居少，多數對彼此多少有點了解，因此在看房時，就可趁機與同社區鄰居聊聊社區狀況、周遭鄰居素質。另外，因為距離近、樓層不高，通常透天客戶對嫌惡設施，如宮廟會較為敏感，房價也會因此有差距。最後，王沛軒提醒，喜歡透天物件的客戶，多因使用空間大，但就現行法規，透天的增建大多不合法，建議看屋時了解物件實際增建狀況。除了屋況格局之外，透天物件相對需要留意的細節較大樓、公寓不同，建議不熟悉的民眾若有意購屋，透過合格、可信賴的房仲，特別是全直營的品牌，如信義房屋，不僅可在事前協助釐清問題，後續亦有保固服務，才能買得安心、住的放心。