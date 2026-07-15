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內科廠辦交易熱區換人當！商仲業者統計近三年實價登錄，內科廠辦市場舊宗段交易件數超越內科心臟地帶西湖商圈，成內科廠辦交易最熱區域。信義全球資產公司觀察，產業擴張需求高漲，帶動內科市場交易版圖發生變化，舊宗段、潭美段廠辦交易崛起，顯示企業購置需求正從傳統核心商圈，轉向擁有優質新廠辦供給的新興區域。西湖段長期為內湖科技園區發展最為成熟的辦公商圈，也是上市櫃企業集中進駐的核心聚落，不過從統計數據來看，內科廠辦市場交易版圖正悄悄改變。據商仲業者統計實價登錄資料顯示，近三年內科廠辦累計交易件數以舊宗段65件居冠，超越西湖段及文德段的62件，躍居內科交易最活絡區域；潭美段則以38件排名第四。信義全球資產公司總經理林三智分析，西湖段、文德段因開發較早，半導體、資通訊、軟體研發等產業聚集，上下游供應鏈集中，形塑出完整產業聚落。然而，伴隨營運升級擴編及設置總部需求，企業布局辦公室思維從過去的「選地段」，逐步轉向「選產品」，比起進駐指標商圈，現在企業主更重視辦公大樓的建築規格與使用效益，包括現代化建築設計、綠建築或智慧建築認證、多功能空間規劃等，讓舊宗段、潭美段雖然開發較晚，卻有後來居上的表現。總經理林三智表示，信義全球資產公司於內科已成功銷售「V-PARK」、「長虹新世代科技大樓」等多筆科技廠辦及企業總部，於服務過程中發現，近來企業布局辦公室，普遍更偏好屋齡新的辦公產品。舊宗段、潭美段因保有較多可開發的腹地，近年陸續推出多棟廠辦大樓，加上未來捷運環狀線東環段、民生汐止線雙軌道建設利多，使得舊宗段、潭美段區域廠辦交易熱度快速竄起，包括今年韌體研發商系微就以6.09億元取得新明路「金矽谷No.25環球旗艦總部」。舊宗段、潭美段的發展，也補足了西湖段土地稀缺、新案稀少的產品供給缺口。總經理林三智說明，企業辦公空間需求日益多元，驅動市場轉向更細緻的分工，西湖段作為成熟核心商圈，續承接穩定的企業進駐需求；舊宗段、潭美段則成為企業總部設立與營運升級主要布局的新興交易熱區。面對商用市場持續變化，建議有資產配置規劃需求的企業，可透過專業商用不動產顧問團隊進行市場分析與區域評估，以掌握最適合的進駐布局策略。