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▲小吳（如圖）坦言近期陸續收到一些涉及個資、隱私和安全威脅。（圖／見習網美小吳 臉書）

網紅「見習網美小吳」與紀卜心共同創立的手搖飲品牌「十盛熟成奶茶專賣店」曾紅極一時，然而因乳源標示不清、失言等風波，業績一落千丈，今年5月正式結束營業。小吳近日發文透露自己持有5% 股份，不僅投入資金血本無歸，甚至收到威脅、個資外洩，讓他坦言：「這段時間我很害怕。」十盛2年前以「北海道十勝乳源」為賣點，開幕時引發排隊熱潮，然而卻因乳源標示不清，再加上事後以及紀卜心開嗆網友「文盲」遭到炎上、抵制。十盛於今年5月底宣布正式結束營業，小吳近日發文向大家說明，並向加盟主、消費者以及曾經信任他的人道歉：「我想先誠摯地說一聲，對不起。」此外，小吳坦言近期陸續收到一些涉及個資、隱私和安全威脅，「坦白說，這段時間我很害怕，也一度不知道該怎麼好好開口。」但即使如此，還是希望好好面對這件事。小吳表示自己持有十盛總公司5%股份，主要負責品牌形象曝光與宣傳，雖然未實質參與公司的營運決策、財務管理與加盟制度，但仍反省應該負起更多了解、查證與監督的責任。另外，遭外界質疑賺飽就跑，小吳也親自澄清除了持有股份，自己也有出資金開設直營店，最終結算時所投入的資金並未能收回，整體結算結果也是虧損，「並不是外界認為從事件中獲利後退場的人。」不過小吳強調提到這些，並不是想規避自己的責任，而是希望大家能夠更完整地了解事實，「謝謝一直以來支持我及監督我的每一位，再次向所有受到影響的人，致上最深的歉意。」