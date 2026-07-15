房仲新人最怕「不知道每天該做什麼」？信義房屋大師班首堂課，由超業羅新宇親自解密工作心法，新人滿意度衝上滿分5分。
信義房屋今年推出「信義雙7明日之星」招募計畫，其中首場「大師班」課程，由多次拿下年度千萬業績、年度服務品質獎，並曾獲選全國金仲獎楷模暨評審團大獎的羅新宇擔綱授課。他不教如何買賣房屋的專業術語，反而拋出許多親身服務過的個案故事，例如「客戶詢問房子有什麼缺點」、「屋主說天花板淡淡水痕是早期舊的痕跡」等狀況，帶領新人共同思考「自己的選擇是什麼」，歸納出新人經常NG的五大錯誤，更是爬梳出房仲工作的價值與意義。
參與授課的新人整體滿意度達滿分5分，多數人回饋，基本觀念與心態的建立，是此次課程兩大收穫。有人認為「理解真正優秀的超業，追求的不是成交，而是客戶長期的信任」，作法包括主動揭露風險、發現問題並解決；也有人認為，房仲新人時期容易對工作感到「心累」，但藉著擬定每天目標，找到自己認同的意義，就會減少迷茫的感受。
信義房屋指出，「信義雙7明日之星」計畫3月中上路以來，已有不少符合菁英條件求職者加入信義房屋，日前，首場「大師班」正式開課，主要看準房仲新人最大痛點往往不是「如何成交」，而是「不知道每天該做什麼」，從一開始不知道如何開口，再到不知道如何突破，又或是每天打電話、跑商圈，到底有沒有效？透過大師班，希望陪伴新人在學會成交前，先建立正確的工作價值觀與專業能力。
信義房屋今年推出「信義雙7明日之星」招募計畫，不只保障房仲新人前半年月領5萬元，更可挑戰首年月領7萬元並享專屬菁英業務的「7大高手」培訓課程。信義房屋長期以來提供房仲新人前半年月領5萬元保障，「信義雙7明日之星」計畫更強調提供每位人才不同的發展節奏與培訓，符合菁英條件求職者不僅享有「大師班」、「梯導師」等專屬培訓課程，更可挑戰首年月領7萬，且自第7個月起，還可選擇適用底薪加無上限獎金，薪資擇優發放。即使一開始未符合菁英條件，若第6個月後達成菁英業務條件，依然可以進入菁英業務梯隊，同享月領7萬（薪資可回溯）與培訓課程。
信義房屋表示，大師班約每2至3個月開課一次，開課面向涵蓋公司經營理念、人際溝通、主動學習、客戶服務、問題分析與對策發展、計畫與工作安排、任務執行等；由超級業務、優秀店長、講師群組成「大師班」師資，分享「商圈情報主動經營術」、「面對拒絕的心理韌性」、「讓客戶心動的售後連結」，甚至是「開發與配對的邏輯」等，將自身經驗全都不藏私、手心向下分享。
透過具有競爭力的薪酬制度、全方位的培訓計畫、有自主發展性的職涯方向，信義房屋希望為有企圖心的人才鋪路，提供舞台讓能力快速被看見。「信義雙7明日之星」熱烈招募中，詳情可上信義企業集團人才招募網站或官方粉絲團查詢。
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參與授課的新人整體滿意度達滿分5分，多數人回饋，基本觀念與心態的建立，是此次課程兩大收穫。有人認為「理解真正優秀的超業，追求的不是成交，而是客戶長期的信任」，作法包括主動揭露風險、發現問題並解決；也有人認為，房仲新人時期容易對工作感到「心累」，但藉著擬定每天目標，找到自己認同的意義，就會減少迷茫的感受。
信義房屋指出，「信義雙7明日之星」計畫3月中上路以來，已有不少符合菁英條件求職者加入信義房屋，日前，首場「大師班」正式開課，主要看準房仲新人最大痛點往往不是「如何成交」，而是「不知道每天該做什麼」，從一開始不知道如何開口，再到不知道如何突破，又或是每天打電話、跑商圈，到底有沒有效？透過大師班，希望陪伴新人在學會成交前，先建立正確的工作價值觀與專業能力。
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信義房屋表示，大師班約每2至3個月開課一次，開課面向涵蓋公司經營理念、人際溝通、主動學習、客戶服務、問題分析與對策發展、計畫與工作安排、任務執行等；由超級業務、優秀店長、講師群組成「大師班」師資，分享「商圈情報主動經營術」、「面對拒絕的心理韌性」、「讓客戶心動的售後連結」，甚至是「開發與配對的邏輯」等，將自身經驗全都不藏私、手心向下分享。
透過具有競爭力的薪酬制度、全方位的培訓計畫、有自主發展性的職涯方向，信義房屋希望為有企圖心的人才鋪路，提供舞台讓能力快速被看見。「信義雙7明日之星」熱烈招募中，詳情可上信義企業集團人才招募網站或官方粉絲團查詢。