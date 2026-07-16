下週日 7 月 19 日（農曆六月初六）迎來罕見的「天赦日、天貺節」疊加吉日，這天不僅是玉皇大帝開天門降恩賜福、天地陽氣最旺盛的時刻，更適逢「虎爺聖誕」！命理專家王老師特別揭露三大吉日重疊的獨門開運法，教大家如何透過「曬錢包與 16 元零錢」吸收滿滿陽氣，並搭配虎爺聖誕「換錢水」與拜對桌上桌下虎爺，簡單一招讓下半年財運強勢大翻轉！
🟡 天貺開天門陽氣最旺！曬生財工具狂吸財
傳統習俗中，農曆六月初六「天貺節」有「曬龍袍」的說法，代表這一天天地間的正陽之氣達至頂峰。命理專家建議，想在下半年翻轉財運，一定要抓緊吉時 （早上 7 點到 11 點、下午 1 點到 3 點）將錢包、印章、生財工具以及「16 元零錢」拿到太陽底下曝曬 15 分鐘。
曬太陽時，記得誠心向天稟報自己的姓名與今年最渴望達成的願望，最後念出「乾元亨利貞」以吸收天恩正陽之氣、去除陰邪。曬完太陽後更要順道前往廟宇參拜，因為這天正是虎爺聖誕！將曬好的 16 元零錢向虎爺「換錢水」，象徵財氣流轉生生不息，達到補滿財庫之效。
🟡 虎爺聖誕這樣拜！桌上求正財、桌下咬偏財
除了曬生財工具與換錢水，參拜虎爺時的「神位」更是決定財運走向的關鍵！命理專家解析，廟裡的虎爺分為「桌上」與「桌下」，兩者掌管的財運領域大不相同：
桌下虎爺（求偏財與業績）：貼近地面的虎爺屬「守壇虎」，鎮守地方且貼近地面，最擅長咬住流動的偏財。極度適合創業者、投資族、自由職業者或衝刺業績者參拜。
桌上虎爺（求正財與升遷）：高坐神桌的虎爺受封為「虎將軍」，地位崇高。象徵官運與貴人運，非常適合上班族、公務員祈求升官加薪、好工作或考運亨通。
王老師提醒，只要掌握「曬生財工具、換錢水、拜對虎爺位置」簡單一招，就能在 7 月 19 日三大吉日一次把財庫補得滿滿滿！
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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傳統習俗中，農曆六月初六「天貺節」有「曬龍袍」的說法，代表這一天天地間的正陽之氣達至頂峰。命理專家建議，想在下半年翻轉財運，一定要抓緊吉時 （早上 7 點到 11 點、下午 1 點到 3 點）將錢包、印章、生財工具以及「16 元零錢」拿到太陽底下曝曬 15 分鐘。
曬太陽時，記得誠心向天稟報自己的姓名與今年最渴望達成的願望，最後念出「乾元亨利貞」以吸收天恩正陽之氣、去除陰邪。曬完太陽後更要順道前往廟宇參拜，因為這天正是虎爺聖誕！將曬好的 16 元零錢向虎爺「換錢水」，象徵財氣流轉生生不息，達到補滿財庫之效。
除了曬生財工具與換錢水，參拜虎爺時的「神位」更是決定財運走向的關鍵！命理專家解析，廟裡的虎爺分為「桌上」與「桌下」，兩者掌管的財運領域大不相同：
桌下虎爺（求偏財與業績）：貼近地面的虎爺屬「守壇虎」，鎮守地方且貼近地面，最擅長咬住流動的偏財。極度適合創業者、投資族、自由職業者或衝刺業績者參拜。
桌上虎爺（求正財與升遷）：高坐神桌的虎爺受封為「虎將軍」，地位崇高。象徵官運與貴人運，非常適合上班族、公務員祈求升官加薪、好工作或考運亨通。
王老師提醒，只要掌握「曬生財工具、換錢水、拜對虎爺位置」簡單一招，就能在 7 月 19 日三大吉日一次把財庫補得滿滿滿！
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。