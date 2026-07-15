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▲小中嵙登山步道前往觀景台路段電線杆倒塌阻斷通路，請民眾暫勿前往(圖／客委會提供2026.7.15)

串聯客庄歷史的國家級步道「樟之細路」，在巴威颱風過境後面臨考驗。為了守護這條「浪漫台三線」上的綠色瑰寶，台中市客委會主委江俊龍日前特別親自帶隊走入東勢段。面對颱風降雨帶來的土石鬆動風險，市府團隊實地走訪重要節點，巡視倒樹清理與排水系統，要在風雨過後為山友把關一條安全、完整的客家歷史古道。江俊龍表示，颱風雖已離境，但山區土壤含水量仍高，大自然與步道都需要時間修復。巡視途中發現，「小中嵙觀景台棧道」因電線桿及樹木倒塌阻礙通行，市府已於第一時間通報台電等相關單位派員搶修，該路段目前暫停開放。他溫馨提醒市民與全國山友，風災過後數日山區氣候仍不穩定，前來健行時請務必注意路況、配合告示繞道，並呼籲大家共同落實「無痕山林」理念，細心呵護這片珍貴的客家山林與歷史資產。市府客委會說，本次同行守護步道的夥伴，還包括台灣樟之細路協會東勢工作站劉南享、東勢形象商圈副理事長廖國晃、東勢大茅埔調查團團長吳哲銘等地方熱心人士。當眾人登上頂中嵙山稜線，大甲溪與大安溪流域的分水嶺隨即展現眼前，兩溪河谷風光一覽無遺；遠處的頭嵙山與被在地人親切稱為「蝙蝠山」的二嵙山也清晰可見。若往北眺望，更能將大克山、馬那邦山、關刀山及新竹五指山的連綿山巒盡收眼底。市府呼籲，待天候穩定、受阻路段修復完成並重新開放後，歡迎熱愛大自然的朋友們再次背起行囊來到東勢，親自感受沿線令人心曠神怡的自然景觀與人文底蘊。