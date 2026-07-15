香甜多汁、香氣濃郁的台灣芒果向來深受國內外消費者喜愛，過去海外民眾若想品嘗，往往得專程來台旅遊。不過，今年起，台灣芒果將正式進軍歐洲市場，首批外銷目的地鎖定法國及英國，盼以優異風味打開高端水果市場。
台灣芒果首度進軍歐洲 瞄準法國、英國高端市場
根據路透社報導，歐洲市場過去主要仰賴印度、巴基斯坦等國供應芒果，但台灣業者認為，台灣芒果在甜度、香氣及口感上具有明顯優勢，即使售價較高，仍有機會吸引重視品質的消費者。
台灣水果出口商「自然屋」（Natural House）執行長陳俊雄表示，近年芒果外銷成本大幅增加，運輸及物流費用持續攀升，但市場接受度依舊不錯。
他指出，「出口芒果真的變得非常、非常昂貴，但即使今年價格這麼高，還是有消費者願意買單。」顯示高品質水果仍具備一定市場競爭力。
從愛文到夏雪 台灣芒果打造國際招牌
台灣近年因半導體產業聞名全球，但事實上，農產品曾是台灣最早打響國際知名度的重要產業。
在1895年至1945年日本殖民統治時期，台灣便大量出口鳳梨、香蕉等水果，而芒果雖然早已在台灣栽培，但真正打開市場的契機，則是在1960年代引進原產於美國佛羅里達州的愛文品種後。
愛文芒果因果肉細緻、甜度高、纖維少，逐漸成為台灣最具代表性的芒果品種，也成為國際市場辨識度最高的台灣水果之一。
統計顯示，台灣去年芒果總產量超過10萬公噸，但外銷比例仍相當有限，主要出口至日本、香港及南韓等亞洲市場。
如今，台灣業者正積極開拓歐洲市場。
歐盟檢驗更嚴格 果農提升管理迎戰新市場
台東果農游滄富種植夏雪芒果已有15年，今年首度試銷歐洲，共出口5箱夏雪芒果。他表示，這批產品必須符合歐盟嚴格的農藥殘留等食品安全規範，因此從田間管理到採收、挑果，每一個環節都比供應國內市場更加嚴格。
游滄富表示：「無論是選果標準或田間管理，歐盟要求都比國內市場更高。」
降低對中國依賴 政府加速拓展海外市場
近年來，台灣政府也積極協助農產品拓展更多海外市場，以降低對單一市場的依賴。
由於兩岸關係持續緊張，中國近年陸續禁止台灣鳳梨、釋迦、蓮霧及芒果等水果輸入。中國表示，相關禁令是基於植物檢疫及病蟲害防疫考量；台灣則認為，中國將農產品作為政治施壓工具。
總統賴清德日前便表示，中國已將水果「武器化」，透過進口禁令影響台灣農民，因此政府將持續協助農產品拓展海外市場，降低對中國市場依賴。
對於歐洲市場前景，游滄富相當有信心。他表示，自己栽種的夏雪芒果融合多種品種優點，甜度高、香氣濃郁，「夏雪芒果就是芒果界的LV（Louis Vuitton）」，相信歐洲消費者只要吃過，就能感受到台灣芒果的魅力。
隨著首批產品成功出口法國及英國，台灣芒果未來是否能在競爭激烈的歐洲水果市場站穩腳步，也成為台灣農產品拓展全球市場的重要觀察指標。
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根據路透社報導，歐洲市場過去主要仰賴印度、巴基斯坦等國供應芒果，但台灣業者認為，台灣芒果在甜度、香氣及口感上具有明顯優勢，即使售價較高，仍有機會吸引重視品質的消費者。
台灣水果出口商「自然屋」（Natural House）執行長陳俊雄表示，近年芒果外銷成本大幅增加，運輸及物流費用持續攀升，但市場接受度依舊不錯。
他指出，「出口芒果真的變得非常、非常昂貴，但即使今年價格這麼高，還是有消費者願意買單。」顯示高品質水果仍具備一定市場競爭力。
從愛文到夏雪 台灣芒果打造國際招牌
台灣近年因半導體產業聞名全球，但事實上，農產品曾是台灣最早打響國際知名度的重要產業。
在1895年至1945年日本殖民統治時期，台灣便大量出口鳳梨、香蕉等水果，而芒果雖然早已在台灣栽培，但真正打開市場的契機，則是在1960年代引進原產於美國佛羅里達州的愛文品種後。
愛文芒果因果肉細緻、甜度高、纖維少，逐漸成為台灣最具代表性的芒果品種，也成為國際市場辨識度最高的台灣水果之一。
統計顯示，台灣去年芒果總產量超過10萬公噸，但外銷比例仍相當有限，主要出口至日本、香港及南韓等亞洲市場。
如今，台灣業者正積極開拓歐洲市場。
歐盟檢驗更嚴格 果農提升管理迎戰新市場
台東果農游滄富種植夏雪芒果已有15年，今年首度試銷歐洲，共出口5箱夏雪芒果。他表示，這批產品必須符合歐盟嚴格的農藥殘留等食品安全規範，因此從田間管理到採收、挑果，每一個環節都比供應國內市場更加嚴格。
游滄富表示：「無論是選果標準或田間管理，歐盟要求都比國內市場更高。」
降低對中國依賴 政府加速拓展海外市場
近年來，台灣政府也積極協助農產品拓展更多海外市場，以降低對單一市場的依賴。
由於兩岸關係持續緊張，中國近年陸續禁止台灣鳳梨、釋迦、蓮霧及芒果等水果輸入。中國表示，相關禁令是基於植物檢疫及病蟲害防疫考量；台灣則認為，中國將農產品作為政治施壓工具。
總統賴清德日前便表示，中國已將水果「武器化」，透過進口禁令影響台灣農民，因此政府將持續協助農產品拓展海外市場，降低對中國市場依賴。
對於歐洲市場前景，游滄富相當有信心。他表示，自己栽種的夏雪芒果融合多種品種優點，甜度高、香氣濃郁，「夏雪芒果就是芒果界的LV（Louis Vuitton）」，相信歐洲消費者只要吃過，就能感受到台灣芒果的魅力。
隨著首批產品成功出口法國及英國，台灣芒果未來是否能在競爭激烈的歐洲水果市場站穩腳步，也成為台灣農產品拓展全球市場的重要觀察指標。