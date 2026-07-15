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國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋霸凌事件延燒，他日前宣布放棄國民黨提名，試圖滅火，但矢口未提退選一事，萬美玲昨也說會支持且尊重兒子的決定。不過根據國民黨2026地方公職人員選舉黨員行為規範，未經提名（徵召、核准），不得向選委會登記參選，倘若違紀自行登記，一律開除或撤銷黨籍。除了佀廣洋脫黨選恐有問題，母親萬美玲倘若未專案報請縣市黨部同意，並向中央考核紀律委員會報備而輔選佀廣洋，依其情節輕重予以停止黨權之處分；但其情節重大者，得予以撤銷黨籍之處分。對於佀廣洋脫黨參選是否會處理，國民黨考紀會說「依規定辦理」，不過各縣市選舉期間黨紀案，由地方黨部先依照規定審議。至於佀廣洋放棄國民黨籍，桃園市黨部是否報准參選，黨部主委蔡忠誠昨表示，佀廣洋的聲明說放棄國民黨提名，但他是不要參選，黨部還不清楚，所以報准還是假設性問題，現在暫時還不會討論這一塊，就是尊重並且祝福他。