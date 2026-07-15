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2026年美加墨世界盃決賽將於台灣時間7月20日在紐約的紐澤西體育場登場。為了追求宛如美式足球「超級盃」般的商業效益，國際足總（FIFA）首度在世界盃決賽引進中場秀。然而，英媒指出，這場眾星雲集的表演恐將讓中場休息時間大幅延長至20到30分鐘，公然違反足球規則，引發外界對FIFA「只顧賺錢、無視體育專業」的強烈抨擊。根據英國廣播公司（BBC）、《電訊報》與《The Athletic》等權威媒體報導，本次世界盃決賽的中場秀陣容極其豪華，由瑪丹娜（Madonna）、夏奇拉（Shakira）、BTS與小賈斯汀（Justin Bieber）共同擔任主秀，並由酷玩樂團（Coldplay）主唱克里斯馬汀（Chris Martin）負責策劃統籌。依照IFAB（國際足球協會理事會）的競技規則，足球比賽的中場休息時間「不得超過15分鐘」。然而，由於這次表演需在球場草皮上搭建與拆除舞台，即使實際表演時間預估約為11分鐘，整體的休息時間仍將被大幅拉長。消息人士透露，FIFA的目標是將時間控制在約20分鐘，但媒體與轉播單位皆已做好休息時間高達25至30分鐘的備案準備。這並非FIFA主辦賽事首次因娛樂表演而帶頭破壞規則。在2025年夏季的俱樂部世界盃決賽中，同樣因為舉行中場秀，使得休息時間長達24分鐘；而南美足聯主辦的美洲盃決賽，也曾因夏奇拉的表演讓球員在場下乾等了26分鐘。此外，本屆世界盃每場比賽所增設的「喝水時間」，早已被許多球迷與媒體狂酸只是為了安插電視廣告而設立的「商業暫停」。如今決賽中場休息又為了娛樂表演而公然打破競技規則，讓外界對於FIFA過度商業化的作法更加不滿。除了引發爭議的中場秀，FIFA也宣布將在決賽開踢前90分鐘舉行盛大的閉幕式。閉幕式將由蘿拉普西妮（Laura Pausini）、妮可薛辛格（Nicole Scherzinger）、羅比威廉斯（Robbie Williams）以及知名網紅IShowSpeed等人帶來演出，好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）也將特別客串登場。此外，擁有葛萊美與奧斯卡等大滿貫獎項的珍妮佛哈德森（Jennifer Hudson）將負責獻唱美國國歌，為這場足壇最高殿堂的賽事揭開序幕。