我是廣告 請繼續往下閱讀

護樹團體批理由一變再變 居民嘆老樹一棵棵消失

▲台中市政府出示2年前老榕樹砸毀號誌和車輛的畫面，強調有不得不移除的理由。（圖／台中市政府提供，2026.07.15）

交通局：病害已確認 將改植黃連木兼顧安全與景觀

連接國家漫畫博物館與台灣府儒考棚的台中市府後街，日前被發現原本綠樹成蔭的整排老榕樹遭大幅修剪，失去濃密樹蔭，不僅難以發揮「天然冷氣機」效果，也讓原本充滿文化歷史氛圍的街景顯得突兀。護樹團體今天前往現場抗議，要求市府立即停工。市府表示，部分榕樹罹患褐根病、樹體腐朽，具有公共安全疑慮，有移除的必要。台灣護樹協會、多個環保團體及在地居民今天（15日）在府後街、康樂街口高舉抗議標語，指出13棵樹齡約30年以上的老榕樹遭「剃頭式」修剪，並傳出將全數移除，痛批市府砍樹決策粗糙，完全缺乏專業評估。台灣護樹協會表示，市長盧秀燕任內大力推動「都市退燒」全民植樹計畫，強調打造友善樹木城市、降低都市熱島效應，但府後街老樹群歷經30多年生長，早已成為居民口中的「天然冷氣機」，也是地方共同記憶，如今卻面臨移除命運，與市長政策背道而馳。護樹團體指出，市府對移除老榕樹的理由一再改變，從人行道改善工程、褐根病、樹根阻塞排水到擔心重演逢甲大學樹倒事件，甚至又說人行道空間不足。他們實地勘查後確認，人行道仍可供輪椅及娃娃車通行，在樹木資源日益珍貴的今天，動輒將整排老樹移除，做法相當不專業。在地居民也表示，榕樹帶來大片綠蔭，使整條街道更通風、涼爽，平時卻常見老樹遭過度修剪，如今又以生病為由準備移除，令人難以接受。西區原本老樹林立，近年卻因各項工程一棵棵消失，質疑市府處理方式過於粗糙。對於外界質疑，台中市政府則出示兩年前榕樹倒塌、壓毀紅綠燈號誌及路邊車輛的畫面，強調交通局已委託專業樹木診斷團隊進行健診及病害鑑定，確認部分榕樹罹患褐根病、樹體腐朽，具有公共安全疑慮，並經景觀委員會審查同意，配合人行道改善工程辦理移換植。交通局長葉昭甫表示，早在巴威颱風來襲前，市府便委請專業單位進行樹木健康檢測，府後街榕樹的修剪及移除並非臨時決策，而是依照核定計畫執行。後續將陸續移除13株病弱榕樹，並同步清除殘根、改善病害土壤及整理植穴，以避免褐根病持續擴散。葉昭甫指出，病害處理完成後，市府將補植13株黃連木及長紅木綠帶。黃連木具有耐旱、抗病、根系較不易破壞鋪面等特性，秋冬葉色還會轉紅，可兼顧公共安全、人行環境與景觀品質。