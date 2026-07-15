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日本大分縣大分市發生一起「仙人跳」強盜案，一名35歲男性上班族在社群平台上與一名女網友搭上線，兩人相約在旅館見面，但男子在旅館停車場遭人爆打至出血，手機也被搶走。沒想到，犯案者全是青少年，誘騙男子的女網友甚至只是一名15歲女高中生。根據大分電視台報導，大分縣警方調查，這起事件涉案的3名青少年，先在社群平台「X」（原推特）上假扮成女性，發布「有誰現在想見面約會嗎？」等貼文，藉此吸引男子注意，被害男子主動聯繫，嫌犯便順勢將其約出，雙方相約6月30日至案發旅館。警方調查，男子在抵達大分市內某家旅館的停車場後，三名青少年隨即圍堵，並對他展開一陣毆打，被害人臉部被踹，嘴唇也出現撕裂傷，青少年還趁機搶走男子的智慧型手機，隨後逃跑。警方循線追查，依「強盜致傷」罪嫌逮捕3名嫌犯，竟都未滿18歲，其中一名16歲少年出身大分市，沒有固定住處，在外到處打零工。另一名涉案少年是住在福岡縣的17歲男高中生；佯裝成女網友的女子年僅15歲，是居住在大分市的女高中生。目前警方尚未透露這3名嫌犯是否已坦承罪行，全案正進一步擴大偵辦中。