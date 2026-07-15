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▲王淑麗再度為「星巴克」事件致歉，透露加班時長官請同仁們喝了星巴克咖啡。（圖／翻攝自東森氣象主播王淑麗﻿臉書）

50歲東森氣象主播王淑麗（已改名王家秝）日前在報導巴威颱風動態時，一時口誤把「辛樂克」颱風說成「星巴克」，被揶揄「是早上沒喝到嗎」，時隔4天，王淑麗首度對此糗事回應，自我挖苦說「（我）這幾天幾乎天天都在喝」。本月9日，王淑麗在電視台Live播報巴威颱風動態，她說道：「這巴威颱風呢，還沒來台灣之前就不斷在創紀錄，創什麼紀錄呢？之前她創了一個是今年以來跟這個星巴克，啊！對不起喔！是跟辛樂克颱風，一起並封為今年以來到目前為止的風王颱風。」王淑麗「星巴克」3字一脫口，立刻引發社群平台熱烈討論，「不好意思我笑了」、「淑麗，今天買一送一趕快去買」、「當淑麗開始嚴肅的時候就代表事情大條了」、「我到底聽了什麼」、「快被淑麗笑死！」事隔4天，王淑麗在粉專發文感謝陪著她一起守候颱風的每一位朋友，並附上颱風季氣象主播的Vlog，當中再一次為口誤道歉，還透露加班時長官請大家喝了星巴克咖啡，有網友再次留言調侃「星巴克喝幾杯了」，王淑麗大笑回覆：「哈哈！這幾天幾乎天天都在喝！」