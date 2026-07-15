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中視《飢餓遊戲》日前無預警釋出兩位將加入主持陣容的新成員剪影，立刻引發網路討論，社群平台湧入大批留言，掀起一波「猜猜新血是誰」話題。今（15）日節目到苗栗錄製外景，除原有主持群孫協志、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝，也正式公開陽光女神林莎及韓籍啦啦隊女神邊荷律加入《飢餓遊戲》主持陣容，全新「三男三女六人組合」，象徵「六六大順」，也為即將邁入十年週年的《飢餓遊戲》注入新的火花。孫協志、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝對於加入新夥伴滿心歡迎，王仁甫笑說：「不是多了兩位新人，而是多了兩位每個禮拜一起出遊的夥伴。」許孟哲則分享「聽說邊荷律私底下蠻好笑的，很好相處，想早點打開這個開關」。兩位生力軍談到為了加入《飢餓遊戲》事前做了不少準備，邊荷律透露錄影前會先吃很多東西然後趕快去睡覺。而林莎透露，為了適應節目長時間錄影得挨餓，早在加入前就開始「特訓」，刻意讓自己一天只吃一餐，短短一個月更瘦了3公斤，希望身體先習慣飢餓感，「這樣錄影比較不會那麼難受。」不過林莎也笑說，錄影結束反而不能暴吃，因為曾經一次吃太多吃到胃痛。邊荷律則坦言原本以為《飢餓遊戲》是可以一直吃東西的節目，沒想到錄影後才知道完全不是這麼一回事，讓一旁主持群笑虧「她是被騙來的」，而她第一天錄影勝率不錯，收工後還一口氣吃了兩份火鍋，展現驚人食量。另外邊荷律也被問到怎麼克服語言問題，她則強調自己這段時間已經狂學中文，為了節目會更加努力。中視《飢餓遊戲》每週日晚間8點、中天娛樂台每週六晚間8點播出