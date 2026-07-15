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臺灣基隆地方檢察署於今（15）日上午指揮法務部廉政署及調查局等司法機關，針對基隆市府工務處及中正區公所等機關辦理工程採購案件疑涉不法，執行辦公處所搜索等強制作為，並帶回包括區長、科長等涉案人員接受偵訊。針對相關同仁涉案，基隆市府重申，一定會配合偵辦，絕不護短。政風處表示，本案自109年受理檢舉後，基隆市府即積極配合司法機關進行蒐證，對於檢廉調等司法機關今日作為，市長謝國樑均充分掌握，並指示「秉勿枉勿縱立場」全力配合偵辦。對於涉案同仁，謝國樑另責成政風處及府內各單位，持續配合司法機關調查釐清案情，後續並將視案件偵審情形，啟動行政肅貪，從嚴從速追究涉案人員行政責任，以嚴懲不法貪瀆之公務員。政風處強調，謝國樑對機關清廉形象十分重視，上任以來，即要求政風處積極參與各項市政建設規劃及採購案，從風險管理角度，隨時提醒同仁廉政風險所在，防範類似情事發生，保護公務員使其勇於任事；針對同仁涉案，基隆市府強調絕不護短，將配合偵辦、徹底查明，檢討防弊作為，引為殷鑑，並期待司法機關本勿枉勿縱原則，徹底調查，以杜絕不法。