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台法在半導體、AI、文化藝術等多面向合作

法國駐台代表離任 感性表示：不會忘記台灣

外交部長林佳龍昨（14）日晚間出席台灣法國文化協會舉辦的法國國慶酒會，並代表台灣政府與人民向法國致上誠摯祝賀。林佳龍表示，7月14日是法國的重要國慶日，法國大革命所揭櫫的「自由、平等、博愛」，跨越兩百多年，至今仍是台灣與法國共同珍視的民主價值。近年來，法國也持續公開表達對台海和平穩定的重視，展現對民主夥伴的堅定支持。林佳龍表示，回想2024年巴黎奧運期間，在我國駐法國代表處積極促成下，巴黎近郊勒瓦盧瓦市（Levallois）免費提供市立運動中心作為Team Taiwan訓練與中繼基地，讓台灣選手能安心備戰。林佳龍指出，這段故事正是台法友誼在重要時刻相互支持的具體展現。林佳龍表示，自上任以來多次赴歐推動「總合外交」，法國始終是台灣深化歐洲夥伴關係的重要合作對象。近年來，台法雙方持續在半導體、AI人工智慧、固態電池及太空科技等領域深化合作，共同提升民主供應鏈韌性，也持續拓展文化藝術與青年交流。林佳龍並宣布，台灣法國文化協會即將遷入深具歷史意義的美援宿舍群。未來，這座充滿故事的建築將成為法國語言、文化、藝術與美食交流的重要據點，持續深化台法兩國人民之間的交流與互動。林佳龍也特別感謝即將離任的法國駐台代表龍燁（Franck Paris）主任，肯定其3年來為深化台法關係投入許多心力。林佳龍轉述，龍燁主任於致詞時感性表示：「我不會忘記台灣，也不會忘記台灣人民。」他也提到，台灣的多元與熱情讓他深深愛上這片土地，只要來過台灣的人，都會想再次回到台灣。林佳龍最後表示，期待未來台灣與法國能在既有堅實基礎上，繼續開創更多合作，共同為印太及世界的安全與繁榮貢獻更多力量。