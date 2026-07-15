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▲台中州廳建築屋頂內迷人的木構屋架與貓道(圖／文化局提供2026.7.15)

▲台中州廳角樓的牛眼窗及老虎窗(圖／文化局提供2026.7.15)

國定古蹟台中州廳以宏偉典雅的紅磚立面與雙折式馬薩式屋頂聞名，然而在其宏偉的外表下，更藏有許多細膩的建築巧思。台中市文化資產處近日特別解密州廳內多項以「動物」命名的建築構件，如「貓道」、「犬走」、「牛眼窗」、「老虎窗」及「牛腿飾」等。文資處表示，這些充滿趣味名稱的設計，實為百年前建築師因應台灣濕熱氣候，融合西方近代工藝與在地環境需求所發展出的「空間智慧」。文資處表示，台中州廳完整保存了日治時期精湛的木構造屋架工藝，其中最關鍵的維護通道即為「貓道（Catwalk）」。文資處解釋，「貓道」並非供貓咪行走，而是設置於屋頂與天花板夾層間的狹窄維修通道。由於通道空間狹長，管理人員巡檢、維護時須彎身前進，如同貓咪靈活穿梭於屋頂，因而得名。與其相對的則是位於地面層的「犬走（Inubashiri）」。此詞源自日語音譯，指屋壁與排水溝之間寬度僅容一犬通過的狹窄鋪面。其主要功能在於承接屋簷滴落的雨水並順勢引流至排水溝，避免雨水反彈濺起泥沙、汙損歷史建築牆面，兼具排水與保護牆基的實用效果。抬頭望向台中州廳屋頂，點綴其上的是造型優雅的「牛眼窗」與立體突出的「老虎窗」。牛眼窗因形似牛眼而得名，常見於法式古典建築，以圓形或橢圓形開窗增添屋頂立面的裝飾性，同時提供閣樓自然採光；老虎窗則是突出於斜屋頂外的屋頂窗，在華語地區因其造型宛如從屋頂探出的虎首而得名。這些窗戶不僅豐富屋頂層次，也具有採光、通風等功能，與馬薩式屋頂獨特的雙折線造型，共同形塑出州廳優雅的天際線。走進州廳室內同樣別有洞天，在中央主棟二樓梯廳兩側，可以看見精緻的「牛腿飾」，是自牆面向外延伸、形似牛腿的支撐構件，兼具結構與裝飾功能，常見於屋簷或門廊下方。台中州廳採用細膩的「人物造型牛腿飾」，不僅穩固支撐上方構造，更透過精緻雕飾增添空間藝術美感，展現新古典主義建築講究工藝細節的特色。市府文化局強調，台中州廳這些兼具實用機能與美學價值的建築細節，充分展現了日治時期官署建築的營造智慧。未來文化局將持續透過常態展覽、專家導覽及多元藝文活動，引領民眾從不同視角深度認識這座百年古蹟，細細品味其蘊藏的建築故事與文化魅力。