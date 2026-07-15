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中聯致癌油事件延燒，媒體指出，行政院秘書長張惇涵在9日院會上，點名台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕，要他們不要再講中央蓋牌，行政院無法接受這樣的講法。蔣萬安今（15）日透過發言人轉述，直呼蓋牌就是蓋牌，認為廠商也是受害者並拒絕公布下游名單，這就是蓋牌，中央政府至今拒不道歉，總統有問「避」答、避不見面；院長在行政院會與立法院都在「大小聲」，根本就是官箴淪喪，愧對人民。蔣萬安說，中央訂出「毒油含量低於20%仍可繼續販售」的標準，這就是包庇；而毒油問題到底如何產生、總共有多少批、多少噸流入市面，中央至今都還沒釐清，這就是無能。中央政府不只是蓋牌，更是包庇、更是無能！受害的是全國民眾，也讓臺北市民的權益與安全飽受威脅。《聯合報》今報導指出，行政院秘書長張惇涵9日在院會上表示，不懂各地方首長兩天前要求全部下架，結果如今卻問何時重新上架，不懂這是什麼道理，更話鋒一轉說，「建議幾位首長，回去轉告你們的市長，沒有人要蓋牌，請不要講中央在蓋牌的事情，包括蔣市長、盧市長都在說這樣的話」，行政院不能接受這樣的說法。