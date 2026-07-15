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▲隋棠（左）想到內場學做菜，千千（右）被迫當外場，因而傳出千千被隋棠欺負的爭議。（圖／翻攝自YouTube請世界吃桌）

實境節目《請世界吃桌》開播後，受到大量好評。不料結束澳洲雪梨的辦桌後，隋棠突然提出想要換到後廚當「水腳」，千千看起來像被迫接受，因而爆出爭議。而之後千千親上火線開直播解釋，並強調自己沒有被欺負，跟大家感情都很好。不料這個澄清卻讓部分粉絲指出，因隋棠過往多次爆過爭議，所以千千越是解釋，「反而會讓事情越來越不可收拾。」千千在日前開直播澄清沒有被隋棠欺負，並強調跟所有成員都相處得很好。不料這卻引發部分粉絲認為有點欲蓋彌彰的感覺。有網友指出根據隋棠過往帶給大家的形象，這番解釋看起來「很容易會變成千千其實受到委屈跟潛規則，不得不出來公開說明。」反而讓事件越來越不可收拾。雖然有部分人認同這個說法，但大批網友都覺得是過度解讀，直言：「解釋也不行，那到底網友想要怎樣？」、「支持千千的人就順著千千的意，讓這件事過去，不然她也難做人⋯」、「你想多了，我覺得千千是真誠在希望大家不要再自己加戲了」、「不要自己在那邊編排。」回顧爭議起源，擔任總召的隋棠在第一場辦桌活動後，突然表示想跟千千交換職位，第2站改到後廚當「水腳」。千千一開始同意自己熊本站可以到外場工作，但希望後面的紐約站可以再和隋棠換回來，因為她英文不好，擔心表現不佳。怎料隋棠認為，職位固定後就不要再交換，導致協調一度陷入僵局，這才出現隋棠欺負千千的說法。