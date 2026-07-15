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民進黨全代會19日登場，將改選黨內最高權力核心，各派系正積極布局，傳出「英系」透過黨代表「遞補」操作，意圖影響後續中常委選舉，被質疑籌組「搞賴聯盟」。對此，英系民進黨立委王世堅今（15）日受訪時直批「胡說八道」，呼籲放話的人要出來講清楚，這樣的說法明顯是造謠。有媒體報導，此次共有35人角逐30席中執委，並將從中互選出10席中常委，黨主席賴清德考量今年是選舉年，曾向各派系表達希望維持上屆中常委席次，避免黨職改選造成裂痕，但英系部分兼具當然黨代表身分及黨職的直轄市議員近日接連辭去黨職，由自家人遞補，藉此增加票數，引發外界質疑是在布局中常委選舉，甚至籌組「搞賴聯盟」。民進黨下午舉行中常會，王世堅會前受訪時直言，「胡說八道」，賴清德是前總統蔡英文一手拉拔、扶植，強力輔選，蔡英文已經退下來，堅持一個國家沒有兩個領導人，蔡英文謹守退休分際，對於時政也沒有評論過。王世堅指出，蔡英文日常就是雲淡風輕、閒雲野鶴，其忙碌大半生，這時候能夠回歸故鄉，去台灣各個地方走走，這是蔡英文正在享受的，完全沒有針對現在時局有任何批評。王世堅認為，用這樣的話語羞辱，這是非常不好的事，希望他們不要再惡意揣測，賴清德也瞭然於胸，如果有重大事項，他也會向蔡英文總統請教，從來沒有「搞賴連線」，放話的人要出來講清楚，這樣的說法很明顯是造謠。