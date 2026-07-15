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▲《驀然回首》真人電影將於9月11日在台上映。（圖／車庫）

漫畫家藤本樹動人之作《驀然回首》真人版電影，由是枝裕和導演一手包辦導演、劇本、剪輯，這次揭曉了飾演2位主角周遭角色的演員陣容，菅田將暉、宮藤官九郎、野呂佳代、池田良、佐佐木光結、山田真步等6人都參演了本作，並發表了參演感想，全新的海報與正式電影預告也在今（15）日正式公開，電影確定9月11日在台上映！曾以《鏈鋸人》獲得小學館漫畫獎等獎項的漫畫家藤本樹，2025年上映的《劇場版『鏈鋸人蕾潔篇』》也在全球獲得相當高的評價；創作的漫畫《驀然回首》於2021年在「少年 Jump＋」上發表後，引起十分大的迴響，除了在「這本漫畫真厲害！2022」獲得男性部門第一名的殊榮之外，也備受眾多知名創作者和漫畫粉絲的支持。2024年推出的《驀然回首》動畫電影版，更榮獲「第48屆日本電影學院獎最佳動畫片獎」。截至2026年7月，《驀然回首》目前累積發行本數突破100萬冊，且本作是藤本樹的漫畫作品中第一部真人版電影。真人版電影《驀然回首》故事講述自信十足的小學四年級生藤野，在校刊上連載四格漫畫，同學們都對她的漫畫讚不絕口。然而某天，她在校刊上看到了不來上學的同年級學生京本所畫的漫畫，那壓倒性的畫功讓藤野備受打擊。在那之後，藤野為了讓自己的畫功進步，就一心一意持續畫漫畫，卻仍無法縮小兩人之間的差距，於是她決定放棄畫漫畫。然而在畢業典禮的那天，藤野為了轉交畢業證書而到了京本的家，並得知京本是自己的粉絲。藤野和京本因為對於漫畫一心一意的態度而有所連結，就一起開始創作漫畫。兩人對漫畫創作這件事傾注熱情，一起度過無可取代的時光，然而，她們倆卻遭遇了撼動她們日常生活的事件……。電影將於9月11日全台上映。一手包辦《驀然回首》導演、劇本、剪輯的是枝裕和，曾在2018年以《小偷家族》榮獲坎城影展最高榮譽「金棕櫚獎」，近期的作品《嬰兒轉運站》、《怪物》、《再生家族》都曾正式入選坎城影展，在日本國內外皆獲得極高的評價。據說是枝裕和導演是偶然中在書店看到了《驀然回首》原作作品，被其故事與身為創作者的覺悟深深打動，於是就這樣實現了和藤本樹的首次合作。飾演「藤野」的，是曾主演Netflix影集《舞伎家的料理人》、電影《小秘密》、《萬事快調〈All Greens〉》的出口夏希；「京本」一角則由曾主演電影《Happiness》、《消滅世界》，並曾參演《比海還深》等多部是枝裕和導演作品的蒔田彩珠飾演。另外，「藤野」與「京本」童年時期則由七瀨楓莉與岡田六花詮釋。片中，「藤野」與「京本」共同創作了一部漫畫，她們將完成的作品交給《週刊少年Jump》的編輯「前田」，「前田」一角由參演今年NHK大河劇的《豐臣兄弟！》、以正式入選坎城影展的電影《黑牢城》登上紅毯而造成話題的菅田將暉飾演。菅田將暉表示：「這是我第一次參演是枝裕和導演的作品《驀然回首》！自己的角色的原型人物是那個人嗎？拍攝場所是在那個編輯部嗎！？拍攝期間我一直覺得很興奮！」促成契機讓「藤野」與「京本」藉由校刊的四格漫畫而相遇的國小老師「玉井」，由經手電視劇《極度不妥！》的劇本而造成話題，身兼編劇、導演、演員、音樂家等，活躍於各領域的宮藤官九郎所飾演，他興奮表示：「雖然很想趕快告訴大家，但拍攝地的秋田縣仁賀保市的各位都守口如瓶，還絕口不提電影的片名。消息公布後，大鬆一口氣的人應該是我吧。拍攝時，孩子們都很有精神又可愛，仁賀保市的各位也協助了我們，從頭到尾都維持著和睦的氣氛，讓人能自然而然地展現演技。」無論何時都以溫暖的視線守護沉浸於漫畫創作的女兒「藤野」的母親「朱里」，由野呂佳代飾演，今年不僅首度主演電視劇《銀河的一票》，還成為許多話題作爭相邀約的野呂佳代表示：「真的很高興能參演《驀然回首》，能再次與是枝裕和導演合作！」繼《怪物》、《再生家族》後，本作是她與是枝裕和導演三度合作的作品，她開心的說：「藤野家門前寬闊的景色真的很棒，即使到現在，我仍無法忘記和是枝導演、工作人員以及劇中的家人們邊聊天邊拍攝的回憶。」此外，「藤野」的父親「仁志」由池田良飾演；「藤野」的姊姊「惠」則由佐佐木光結詮釋；「藤野」的國中老師「真鍋」由山田真步飾演。這次是池田良和山田真步首次參演是枝裕和導演的作品，而佐佐木光結則是繼《小偷家族》後，二度參演是枝裕和導演的作品。