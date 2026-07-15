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▲消基會認為，此次事件問題核心並非「3ppm是否會立即造成中毒」，而是政府提高容許量6倍的科學依據為何。（示意圖／翻攝pixabay）

▲消基會認為清洗應是最後一道防線，而且這不應該是放寬農藥殘留標準的理由。（圖／記者張家瑋攝）

衛生福利部食品藥物管理署日前公告《農藥殘留容許量標準》修正草案，其中蘋果中農藥「芬普寧」農藥殘留標準放寬6倍，從原本0.5ppm提高至3ppm，引發社會關注，消基會表示，日本將蘋果芬普寧殘留容許量由5ppm下修至2ppm，而此次台灣卻提高至3ppm，提出4大疑問，要求衛福部應完整公開科學依據，而非要求民眾自行承擔風險。消基會表示，檢視食藥署公告資料發現，衛福部今年4月修正「農藥殘留容許量標準」，其中蘋果芬普寧殘留容許量由0.5ppm調高至3ppm，是由Exponent Science and Technology Consulting Co., Ltd.代表日本住友化學提出進口容許量申請。消基會指出，住友化學此次共提出10項作物農藥殘留容許量變更，其中8項水果有7項放寬標準，僅櫻桃由5ppm降至3ppm，其餘包含蘋果、桃、油桃及草莓等均提高容許值。消基會也比較，，質疑政府為何未採較嚴格的日本標準，而選擇放寬至3ppm，是否與進口需求有關。消基會認為，，是否已有完整醫學、毒理學及暴露評估支持，主管機關至今仍未完整向社會說明。此外，消基會也關注多種農藥殘留可能產生的「雞尾酒效應」，也就是說，多種微量農藥同時存在，對人體可能造成累積危害。不過消基會也指出，目前國際食品安全風險評估主要仍以每日容許攝取量（ADI）及急性參考劑量（ARfD）作為依據，現有研究尚未證實，在符合各項法定容許量下，多種農藥微量殘留會造成額外健康風險，因此食品安全管理仍應以科學證據作為基礎。媒體引述專家表示，一天吃一、兩顆蘋果，不致立即危害健康，但若長期累積，仍可能增加敏感族群健康風險，包括兒童及老人。另有毒物專家提醒，慢性累積可能導致過敏、噁心、頭痛，嚴重時甚至可能增加肝臟損傷及癌症風險。消基會認為，這正凸顯主管機關更應公開完整的毒理評估。因為食品安全評估，不應只回答：「吃一次會不會中毒？」而是更應該關注：每日長期暴露是否安全？目前食品安全管理最大的挑戰，早已不是單一農藥，而是：多重暴露。消費者一天可能食用：蘋果、葡萄、柑橘、菠菜、小黃瓜、茶葉……；食用的每項農產品都可能符合個別容許量。但是單一產品符合容許量，並不代表整體暴露就一定安全。專家普遍建議用清水沖洗、搓洗、削皮、食用有機水果，甚至表示可以去除八、九成農藥殘留。消基會認為：清洗應是最後一道防線，而且這不應該是放寬農藥殘留標準的理由。消基會認為，食品安全制度設計，本應建立在「未經特殊處理仍屬安全」的原則，而非假設每位消費者都會以最佳方式清洗。消基會並提出四項訴求，包括公開提高容許量的完整科學理由、公布ADI、ARfD及膳食暴露等完整風險評估、公開專家會議紀錄及利益迴避資訊，以及建立重大農藥殘留容許量調整的公眾參與制度。消基會強調，食品安全政策攸關人民健康權與知情權，此次爭議焦點不是「吃一顆蘋果是否立即中毒」，而是政府決定提高農藥殘留容許量時，是否已充分向社會公開科學依據、風險評估及政策必要性，呼籲衛福部以最高透明標準回應社會疑慮，重建民眾對食品安全管理制度的信任。