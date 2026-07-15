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2026美加墨世界盃進入最後衝刺階段，隨著西班牙率先挺進決賽，一則沉寂5年的社群貼文近日意外爆紅，被球迷封為「神預言」。這則發布於2021年的貼文直指阿根廷將在決賽以3：2擊敗西班牙，如今距離預言成真只差阿根廷順利闖過英格蘭這關，引發全球足壇熱烈討論。這篇貼文最初由網友「dilemma」於2021年7月在X平台發布，內容簡短寫道：「阿根廷剛在2026世界盃決賽以3比2擊敗西班牙（Argentina just beat Spain at the 2026 World Cup final, 3-2）」。當時看似只是球迷的幻想，沒想到5年後隨著世界盃劇情推進，西班牙真的已經殺入決賽。大批網友紛紛重新挖出這段文字朝聖，驚呼「難道真的來自未來？」、「預言正在一步步發生」。就連知名體育媒體《ESPN FC》也忍不住轉發這則貼文，並驚嘆寫下：「真的有可能發生嗎？（Could it happen...?）」。阿根廷若要讓預言成真，必須先在4強賽擊退強敵英格蘭。兩隊上一次交手已是2005年11月的友誼賽，當時英格蘭靠著傳奇前鋒歐文（Michael Owen）梅開二度，以3：2險勝。當年年僅18歲的梅西剛披上國家隊戰袍3個月，並未在該場友誼賽中上陣。面對來勢洶洶的阿根廷，英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）在賽前記者會上拋出戰術震撼彈。他透露，教練團正認真考慮採取「老派的貼身盯防（old-school man-marking）」戰術，傾全力限制這位阿根廷球王的發揮，力拚成為阻止這場「預言奇蹟」發生的終結者。隨著賽事白熱化，X平台上的球迷討論也越發熱烈。除了有球迷期盼看到梅西的挫敗外，也有網友針對本屆賽事發表有趣的觀點與冷知識，許多球迷盛讚帶領西班牙闖進決賽的19歲小將亞馬爾（Lamine Yamal），直言他的影響力已經超越了法國王牌姆巴佩（Kylian Mbappe）。有球迷點出一項有趣的數據巧合，本屆賽事至今，西班牙唯一無法擊敗的球隊是非洲的維德角（0：0平手）；而英格蘭唯一無法擊敗的球隊同樣來自非洲的迦納（0：0平手）。這項有趣的巧合也成為球迷間熱議的話題。