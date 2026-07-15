我是廣告 請繼續往下閱讀

◼︎高雄市7月16日停水範圍一次看

▲高雄市7月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲高雄市三民區7月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲高雄市三民區7月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲高雄市燕巢區7月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新北市7月16日停水範圍一次看

▲新北市三重區7月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎桃園市7月16日停水範圍一次看

▲桃園市復興區7月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市7月16日停水範圍一次看

▲台南市善化區7月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市西港區7月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎宜蘭縣7月16日停水範圍一次看

▲宜蘭縣宜蘭市7月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎彰化縣7月16日停水範圍一次看

▲彰化縣鹿港鎮7月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎雲林縣7月16日停水範圍一次看

▲雲林縣褒忠鄉7月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎南投縣7月16日停水範圍一次看

▲南投縣埔里鎮7月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎嘉義縣7月16日停水範圍一次看

▲嘉義縣7月16日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

回家記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，7月16日（週四）在以及共9縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、漏水搶修工程等，最長影響時間達9小時。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市7月16日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。停水原因：燕巢加壓站施作發電機ATS。📍停水地區岡山區：華崗里。燕巢區：金山里、尖山里。田寮區：三和里、西德里、七星里、田寮里、南安里、崇德里。阿蓮區：峯山里。停水原因：漏水調查，水量計埋設。📍停水地區三民區：自由三路以東，孟子路、重清路279巷以南、新庄仔路545巷以西，新庄仔路以北。停水原因：漏水調查，水量計埋設。📍停水地區三民區：文育路、重立路、文守路以東、菜公一路52巷、文守路200巷以南、民族一路、文守路以西、孟子路、天祥二路、民族一路647巷以北。停水原因：漏水調查，水量計埋設。📍停水地區燕巢區：中竹路、新生路。停水原因：管線汰換工程📍停水地區三重區：中興南街、五谷王南街。停水原因：更換制水閥及新舊管聯絡📍停水地區復興區：中山路、中正路、仁愛路、北部橫貫公路、忠孝路、成福路、詩朗路。停水原因：汰換管線工程。📍停水地區善化區：中山路、中正路、中興路、仁愛路、信義路、健康街、光文路、光明路、公園路、和平路、四維路、大成路、大智路、建國路、忠孝路、文化路、樹人路、民族路、民權路、民生路、自強路、自立路、興華路、青年路。停水原因：汰換管線工程。📍停水地區西港區：南海街、慶安路、新興街。停水原因：新舊管聯絡。📍停水地區宜蘭市：校舍路、陽明一路、陽明路。停水原因：汰換管線工程。📍停水地區鹿港鎮：勝利街、平和路、思源路、鹿東路。停水原因：汰換管線工程。📍停水地區褒忠鄉：埔姜街。停水原因：小區封閉確認作業。📍停水地區埔里鎮：中山路二段、中正路、九江街、光遠三街、公園路、北平街、南安路、南昌街、南榮路、南盛街、南興街、同聲路、和平東路、宏仁路、廈門街、忠孝路、新生路、東榮路、東興一街、東興三街、東興二街、東華路、樹人路、民富一街、民富路、民有一街、民有三街、民有二街、民治一街、民治三街、民生路、水頭路、河南路、長春路、隆生路。停水原因：小區封閉確認作業。📍停水地區中埔鄉：社口村。共1個村里。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。