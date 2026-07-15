回家記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，7月16日（週四）在高雄市、新北市、桃園市、台南市以及宜蘭縣、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣共9縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、漏水搶修工程等，最長影響時間達9小時。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市7月16日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。
◼︎高雄市7月16日停水範圍一次看
🕦影響時間：7月16日22時至17日01時(共3小時)
停水原因：燕巢加壓站施作發電機ATS。
📍停水地區
岡山區：華崗里。
燕巢區：金山里、尖山里。
田寮區：三和里、西德里、七星里、田寮里、南安里、崇德里。
阿蓮區：峯山里。
🕦影響時間：7月16日10時30分至18時(共8小時半)
停水原因：漏水調查，水量計埋設。
📍停水地區
三民區：自由三路以東，孟子路、重清路279巷以南、新庄仔路545巷以西，新庄仔路以北。
🕦影響時間：7月16日10時至17時30分(共7小時半)
停水原因：漏水調查，水量計埋設。
📍停水地區
三民區：文育路、重立路、文守路以東、菜公一路52巷、文守路200巷以南、民族一路、文守路以西、孟子路、天祥二路、民族一路647巷以北。
🕦影響時間：7月16日08時至17時(共9小時)
停水原因：漏水調查，水量計埋設。
📍停水地區
燕巢區：中竹路、新生路。
◼︎新北市7月16日停水範圍一次看
🕦影響時間：7月16日10時至16時(共6小時)
停水原因：管線汰換工程
📍停水地區
三重區：中興南街、五谷王南街。
◼︎桃園市7月16日停水範圍一次看
🕦影響時間：7月16日11時至18時(共7小時)
停水原因：更換制水閥及新舊管聯絡
📍停水地區
復興區：中山路、中正路、仁愛路、北部橫貫公路、忠孝路、成福路、詩朗路。
◼︎台南市7月16日停水範圍一次看
🕦影響時間：7月16日09時至18時(共9小時)
停水原因：汰換管線工程。
📍停水地區
善化區：中山路、中正路、中興路、仁愛路、信義路、健康街、光文路、光明路、公園路、和平路、四維路、大成路、大智路、建國路、忠孝路、文化路、樹人路、民族路、民權路、民生路、自強路、自立路、興華路、青年路。
🕦影響時間：7月16日09時至17時(共8小時)
停水原因：汰換管線工程。
📍停水地區
西港區：南海街、慶安路、新興街。
◼︎宜蘭縣7月16日停水範圍一次看
🕦影響時間：7月16日13時至17時(共4小時)
停水原因：新舊管聯絡。
📍停水地區
宜蘭市：校舍路、陽明一路、陽明路。
◼︎彰化縣7月16日停水範圍一次看
🕦影響時間：7月16日08時至17時(共9小時)
停水原因：汰換管線工程。
📍停水地區
鹿港鎮：勝利街、平和路、思源路、鹿東路。
◼︎雲林縣7月16日停水範圍一次看
🕦影響時間：7月16日08時至17時(共9小時)
停水原因：汰換管線工程。
📍停水地區
褒忠鄉：埔姜街。
◼︎南投縣7月16日停水範圍一次看
🕦影響時間：7月15日23時至16日06時(共7小時)
停水原因：小區封閉確認作業。
📍停水地區
埔里鎮：中山路二段、中正路、九江街、光遠三街、公園路、北平街、南安路、南昌街、南榮路、南盛街、南興街、同聲路、和平東路、宏仁路、廈門街、忠孝路、新生路、東榮路、東興一街、東興三街、東興二街、東華路、樹人路、民富一街、民富路、民有一街、民有三街、民有二街、民治一街、民治三街、民生路、水頭路、河南路、長春路、隆生路。
◼︎嘉義縣7月16日停水範圍一次看
🕦影響時間：7月16日08時30分至17時30分(共9小時)
停水原因：小區封閉確認作業。
📍停水地區
中埔鄉：社口村。共1個村里。
❗停水前後注意事項
為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。
另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。
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🕦影響時間：7月16日22時至17日01時(共3小時)
停水原因：燕巢加壓站施作發電機ATS。
📍停水地區
岡山區：華崗里。
燕巢區：金山里、尖山里。
田寮區：三和里、西德里、七星里、田寮里、南安里、崇德里。
阿蓮區：峯山里。
停水原因：漏水調查，水量計埋設。
📍停水地區
三民區：自由三路以東，孟子路、重清路279巷以南、新庄仔路545巷以西，新庄仔路以北。
停水原因：漏水調查，水量計埋設。
📍停水地區
三民區：文育路、重立路、文守路以東、菜公一路52巷、文守路200巷以南、民族一路、文守路以西、孟子路、天祥二路、民族一路647巷以北。
停水原因：漏水調查，水量計埋設。
📍停水地區
燕巢區：中竹路、新生路。
🕦影響時間：7月16日10時至16時(共6小時)
停水原因：管線汰換工程
📍停水地區
三重區：中興南街、五谷王南街。
🕦影響時間：7月16日11時至18時(共7小時)
停水原因：更換制水閥及新舊管聯絡
📍停水地區
復興區：中山路、中正路、仁愛路、北部橫貫公路、忠孝路、成福路、詩朗路。
🕦影響時間：7月16日09時至18時(共9小時)
停水原因：汰換管線工程。
📍停水地區
善化區：中山路、中正路、中興路、仁愛路、信義路、健康街、光文路、光明路、公園路、和平路、四維路、大成路、大智路、建國路、忠孝路、文化路、樹人路、民族路、民權路、民生路、自強路、自立路、興華路、青年路。
停水原因：汰換管線工程。
📍停水地區
西港區：南海街、慶安路、新興街。
🕦影響時間：7月16日13時至17時(共4小時)
停水原因：新舊管聯絡。
📍停水地區
宜蘭市：校舍路、陽明一路、陽明路。
🕦影響時間：7月16日08時至17時(共9小時)
停水原因：汰換管線工程。
📍停水地區
鹿港鎮：勝利街、平和路、思源路、鹿東路。
🕦影響時間：7月16日08時至17時(共9小時)
停水原因：汰換管線工程。
📍停水地區
褒忠鄉：埔姜街。
🕦影響時間：7月15日23時至16日06時(共7小時)
停水原因：小區封閉確認作業。
📍停水地區
埔里鎮：中山路二段、中正路、九江街、光遠三街、公園路、北平街、南安路、南昌街、南榮路、南盛街、南興街、同聲路、和平東路、宏仁路、廈門街、忠孝路、新生路、東榮路、東興一街、東興三街、東興二街、東華路、樹人路、民富一街、民富路、民有一街、民有三街、民有二街、民治一街、民治三街、民生路、水頭路、河南路、長春路、隆生路。
🕦影響時間：7月16日08時30分至17時30分(共9小時)
停水原因：小區封閉確認作業。
📍停水地區
中埔鄉：社口村。共1個村里。
為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。
另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。