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傳提案遭黨中央攔截 張亞中：已不斷提出相同主張的改革

遭外界解讀劍指鄭麗文 張亞中：他思考的不是人而是制度

嘆國民黨已3次大選敗選 張亞中呼籲：請勿以人廢言

國民黨將於25日召開全國代表大會，會前傳出有黨代表醞釀提案「選戰一元指揮制」，主張未來一旦黨內總統候選人底定，黨主席應將全黨選戰最高指揮權、競選資源整合權及競選決策權，統一移交由總統候選人運作；若勝選，便由總統兼任黨主席。不過，孫文學校總校長張亞中今（15）日爆料，據傳黨中央已對提案的黨代表「軟硬兼施」，要求對方撤回提案。張亞中強調，相關提案並非針對特定個人，而是攸關黨內制度改革的必要之舉，黨內在真正該改革的時候，又把改革擋在門外，對此他深感遺憾。藍營近期傳出將提案「選戰一元指揮制」，該案主張，總統候選人確定後將掌兵符，且若贏得大選，總統當選人應兼任黨主席；若不幸敗選，則須即刻啟動黨魁改選機制。此議題被外界解讀為劍指鄭麗文。而目前國民黨內2028總統大位的可能人選，除了台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜，鄭麗文及台北市長蔣萬安都被視為潛在人選。不過，就在全代會即將召開前，這項提案傳出在黨內溝通後，可能不會正式提出。對此，張亞中今發文指出，這些年來，他不斷呼籲國民黨改革，談的是如何建立一個能夠永續發展的制度、一個有黨德、有黨魂、有思想、有紀律的現代政黨。因此，他2次參選國民黨主席時，都提出完全相同的改革主張：第一、建立選戰一元指揮制度，讓總統候選人產生後，黨主席將選戰指揮權完整交付，避免形成「2個司令、2套班底」的內耗；第二、建立黨主席任期與憲政週期同步的制度，讓權力與責任一致，從2028年大選投票次日起，總統候選人勝選承擔執政與統領政黨，黨主席敗選接受改選。這不是針對任何人，而是一套適用於任何人的制度設計。張亞中表示，今年有黨代表認同這些理念，正式提出提案，希望交由全國代表大會討論。然而，令人遺憾的是，據黨代表轉述，也有媒體報導，黨中央已對提案者施加軟硬壓力，希望撤回提案，使這2項改革方案無法進入全代會公開討論。如果此事屬實，他只能說，真正令人失望的，不是反對改革，而是連討論改革的機會都不願意給。更令人感慨的是，外界竟將這2項提案解讀為針對某一位政治人物，甚至視為黨內權力鬥爭的工具。張亞中指出，實情完全不是如此。他2次提出相同主張，橫跨2次總統大選，當時黨主席不同、總統候選人不同，今天依然提出同樣主張，正因為他思考的從來不是某一個人，而是制度本身。如果是鄭麗文主席成為總統候選人，她依然適用；如果未來任何人當選總統候選人，也同樣適用。制度之所以稱為制度，就是因為它超越個人，不因人而設，也不因人而廢。張亞中強調，他想誠懇地對所有黨員說1句話：「請不要以人舉言，也不要以人廢言」。本黨已經3次大選敗選，請不要凡事都先問：「這是誰提出的？」、「是不是在針對誰？」、「背後有沒有政治算計？」真正應該問的是：「這項制度，對國民黨好不好？能不能讓國民黨更有戰力？能不能避免重蹈過去敗選的覆轍？」如果答案是肯定的，就應該支持；如果答案是否定的，也請公開提出理由，讓全體黨員共同辯論。