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▲黑色陰影是腸子 圈選處才是毒品。（圖／高市刑大提供）

▲ 在醫療團隊協助下，歷時5天起出101顆毒品海洛因膠囊，總重量達1403.8公克，換算市價2千餘萬元，向法院聲押獲准，全案將擴大偵辦。（圖／高市刑大提供）

橋頭地檢署今（15）日宣布破獲運毒集團以「人體運毒」方式跨境運輸毒品，於桃園機場逮獲法國籍男子DOE BRUCE，在醫療團隊協助下，歷時5天起出101顆毒品海洛因膠囊，總重量達1403.8公克，市價2千餘萬元，向法院聲押獲准，全案將擴大偵辦。檢察長郭景東指出，海洛因被列為第一級毒品，運輸海洛因之犯罪最高可判處死刑，呼籲有心人士切勿以身試法。高市警局刑警大隊在接獲情資後，隨即由橋頭地檢署檢察長郭景東指派檢察官劉維哲指揮偵辦，協同高市警局刑事警察大隊、左營分局、北警局刑事警察大隊，共組專案小組偵辦，鎖定法國籍男子DOE BRUCE自泰國搭乘飛機入境，涉嫌吞食海洛因膠囊於腸胃之中再入境，以此方式暗中運輸大量毒品海洛因入境。專案小組掌握DOE BRUCE航班資訊，7月7日於桃園機場拘提剛入境DOE BRUCE男，送往國軍高雄總醫院進行身體檢查後，發現DOE BRUCE腹內藏有大量海洛因膠囊，在醫療團隊協助下，歷時5天才安全讓DOE BRUCE將腹內海洛因膠囊全數排出，取出膠囊數量高達101顆，海洛因總重量達1403.8公克，換算市價約2000餘萬元，若成功運毒可領3,000美元（約新台幣9萬6,526元）複訊後，12日向法院聲請羈押禁見獲准。檢察長郭景東指出，吞食毒品膠囊人體運毒方式，如毒品膠囊在體內破裂，將導致大量毒品在短時間內為腸胃完全吸收而暴斃，風險極高！且海洛因對民眾身體健康危害甚大，施用者在極短的時間內，不論在心理上或生理上都會對海洛因產生強烈的渴求與依賴，一旦成癮戒治困難，終生受害；尤其海洛因被列為第一級毒品，運輸海洛因犯罪最高可判處死刑，呼籲勿以身試法。