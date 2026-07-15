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余凌冲2000萬交保閃人！陳揮文：有高人指點

中聯油脂大豆沙拉油爆出含一級致癌物「苯駢芘（BaP）」，總經理余凌冲卻被裁定2000萬元交保，引發外界質疑處置過輕。國民黨立委徐巧芯更砲轟，民進黨政府恐有「斷尾求生」之嫌，將責任集中在相關業者高層身上。對此，資深媒體人陳揮文直言，總統賴清德過去曾因食安問題批評馬英九，如今「食安就是國安」成迴力鏢打在自己身上，絕對躲不掉。根據調查，涉案大豆沙拉油經由泰山、福壽、福懋油等食品業者流入餐飲及加工體系，受影響產品與業者數量仍在增加。食藥署公布回收進度後，外界發現回收率仍偏低，僅1.3%，可說是微乎其微，引發民眾擔憂，問題油品恐早被吃下肚。同時外界也相當關注，油品早在4月開始出貨，直到6月才向主管機關通報，為何中間延宕近2個月，是否涉及隱匿或管理失靈，也成為調查重點。台中地檢署9日大動作搜索相關單位，並依《食品安全衛生管理法》及偽造文書等罪嫌，聲押中聯油脂總經理余凌冲；不過法院審理後裁定2000萬元交保，檢方已提出抗告。針對余凌冲交保結果，陳揮文在政論節目《新聞大白話》中表示，檢調若認為涉案人員有串證、滅證可能，當天就應該押了，怎可能還讓他2000萬交保？這用基本常識去想想。他認為，余凌冲之所以能交保離開，關鍵可能在於其認罪態度，「這個一定是有高人去指點」。陳揮文直言，別以為油出問題會怎樣，這些都算是小事，並非太嚴重的罪，從地檢署都去放颱風假了，就可得知一二。他更進一步翻出過往食安風暴，2014年時任台南市長的賴清德曾強調「食安就是國安」，並要求當時的總統馬英九應召開國安會議，「賴清德把話講太滿了」，如今是被自己的迴力鏢給擊中。