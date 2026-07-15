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有「牙醫界林志玲」及「最美牙醫」之稱的牙醫師劉芷伊，今年受邀擔任新加坡第16屆SARC（Singapore Sleep, Allergy and Rhinology Conference）國際醫學大會講者，向來自世界各地的醫師分享她在陶瓷貼片美學領域的臨床經驗與專業觀點，將台灣的牙科美學理念帶上國際舞台。劉芷伊表示，收到SARC大會主席Dr. Stanley Liu的演講邀請時，感到非常驚喜與榮幸。Dr. Stanley Liu曾任史丹佛大學醫學院耳鼻喉科副教授，也是世界呼吸道美學（Airway Aesthetics）領域的重要權威醫師。本屆SARC醫學大會邀請超過10個國家的國際講者，涵蓋牙科、耳鼻喉科、口腔顎面外科、睡眠醫學等領域，並吸引近20個國家的醫師參與，是亞洲具代表性的國際醫學交流盛會。此次演講中，劉芷伊以「Design a Smile That Breathes」為題，分享陶瓷貼片美學與臉部比例、呼吸及整體臉部和諧之間的關聯，並透過自身臨床案例，介紹台灣在陶瓷貼片美學設計上的經驗與觀點。除了醫療專業之外，劉芷伊平時也活躍於社群媒體，目前全平台累積追蹤人數逼近80萬人，並曾創下單月全社群自然觀看量突破5,000萬次的成績。她經常與不同領域的KOL合作拍攝短影音，創作各種輕鬆有趣的作品，許多影片創下數百萬至千萬以上觀看次數。劉芷伊過去也曾跨足模特兒及國際選美領域，2014年獲得模特兒選秀冠軍；2019年受邀代表台灣前往義大利，參加歐洲大陸小姐世界區賽事（Miss Europe Continental in the World），並榮獲「氣質小姐（Miss Elegance）」殊榮。私下的她也熱愛健身及格鬥訓練，經常在社群媒體分享重量訓練、巴西柔術等課程內容，展現與專業醫師截然不同的一面。其中，她俐落完成過肩摔及各種格鬥技巧的影片，更吸引不少粉絲留言表示：「好俐落的過肩摔，有點強耶」、「我也想被劉醫師鎖頸動脈」。從牙科專業、國際醫學交流、模特兒、國際選美，到社群創作與運動，劉芷伊一路累積跨領域經歷，也展現醫師除了深耕專業之外，仍能持續探索不同領域、挑戰更多可能。這樣的多元背景，也塑造出她鮮明的個人特色。無論是在國際醫學講台分享專業知識，或是在社群媒體分享生活、健身及創作內容，都展現出專業與親和兼具的一面，也讓不少粉絲直呼「反差感十足」，成為她最具辨識度的特色之一。劉芷伊表示，醫學不一定只能用嚴肅的方式傳遞，希望透過社群媒體，以更貼近大眾、更有趣的內容，讓更多人願意認識牙科、美學與健康知識，也讓醫師與民眾之間的距離變得更近。她也透露，今年除了持續投入牙科臨床工作及國際交流之外，預計將推出首本實體寫真書，希望以不同形式記錄自己一路走來的歷程，展現醫師除了專業之外，也能擁有更多元的面貌。劉芷伊表示，能夠以台灣醫師身分站上國際舞台，與世界各地醫師交流臨床經驗與美學理念，是一份肯定，也是一份責任。未來希望持續透過國際交流與社群影響力，讓更多人看見台灣在陶瓷貼片美學領域的專業，也讓世界看見台灣醫師更多不同的可能性。