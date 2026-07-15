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國民黨新北市長參選人李四川今（15）日發表五大全齡護牙政策，從兒童、青少年、孕產婦、長者及原住民到重度失能失智者，建構一套全生命週期的口腔照護體系，包括「塗氟延伸到小一」、「國中窩溝封填再升級」、「孕婦產後一年免費保健服務」、「55歲原住民65歲長者領有中低收入相關資格，補助各式假牙補助5萬元及假牙檢測費5百元、活動假牙修補費8千元/顎」與「重度失能失智每人每年口腔照顧3千元」。李四川指出，牙齒健康不只是口腔問題，更關係到孩子的發育、成人的生活品質，以及長者的營養、吞嚥與全身健康，口腔保健應該是「預防」勝於「治療」，從「個人負擔」走向「城市照顧」，因此他將延續新北市長侯友宜的政策成果，並持續精進，讓新北市民從小到老，都能擁有更完整、更可近的口腔健康支持。針對五大護牙政策，李四川說明，一、塗氟延伸到小一：現行兒童塗氟政策再往前一步，推動塗氟服務延伸至國小一年級，並納入學童健康檢查機制，讓孩子在進入校園的重要階段，就能及早建立口腔保健習慣。二、國中窩溝封填再升級：針對國中學生，推動窩溝封填擴及第二大臼齒，強化恆齒保護，降低青少年蛀牙與後續治療負擔，讓口腔保健不只停留在乳牙階段，而是一路守護到恆齒發育完成。三、孕婦產後一年免費口腔保健服務：提供孕婦產後一年免費口腔保健服務，協助媽媽在育兒最忙碌的時候，也能照顧自己的牙齒健康，降低牙周病、蛀牙與口腔不適問題，讓照顧孩子的同時，也照顧好自己。四、55歲以上原住民及65歲以上長者，若領有中低收入相關資格，補助各式假牙最高5萬元，並提供假牙檢測費500元及活動假牙修補費補助8000/顎：提供弱勢長者及原住民族假牙補助，協助改善缺牙、咀嚼困難與營養攝取不足問題，減輕家庭負擔、提升生活品質。五、重度失能失智民眾，補助每人每年3000元口腔照護經費：提供在宅、機構牙科診療、洗牙、口腔檢查及預防保健等服務，維護口腔健康，降低吸入性肺炎及營養不良風險。新北市牙醫師公會理事長高君華表示，從侯友宜到李四川，都相當重視市民的牙齒照護，他也大讚李四川出身工程專業，做事一向重視基礎，牙齒健康如同工程建設，必須先穩固地基，才能打造堅實成果，房屋除了興建，也需要定期修繕與檢查，李四川的護牙政策，展現照顧不同族群的完整政策思維。新北市牙醫師公會名譽理事長、中華牙醫學會秘書長葉建陽表示，相當肯定李四川提出的五大護牙政策，不僅延續侯友宜的措施，更進一步擴大照護範圍，減輕家長育兒與各族群醫療負擔，政策展現從幼兒到長者全齡照護的理念，讓市民享有更完善的口腔健康福利。