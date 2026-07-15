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安全不能等！台中市西區府後街側的13株榕樹，日前經專業樹木診斷團隊確診罹患「褐根病」且樹體嚴重腐朽，存有隨時倒塌的公共安全隱憂。台中市政府交通局在經過嚴格的專家審查後，決定化被動為主動，結合人行道改善工程，陸續將病樹換植為根系不易破壞路面的「黃連木」，透過徹底改善病土，守護市民行路安全並防範病害擴散。交通局長葉昭甫指出，市府考量都市樹木管理應兼顧樹木健康、公共安全及市民使用需求。他特別澄清，此次府後街榕樹的處理作業，早在颱風來襲前，市府即已委請專業單位進行全面的樹木健康檢測，並非因颱風過後才臨時決定修剪或移除。交通局表示，依據核定計畫，施工團隊將陸續辦理13株病弱榕樹的移除。為了避免褐根病菌持續擴散，工程將進行徹底的殘根清除、病害土壤改善及植穴整理，為新植樹木營造健康的生長環境。完成土壤病害處理後，現場將補植13株黃連木與長紅木綠帶。黃連木具備耐旱、抗病性佳、且根系較不易破壞鋪面等特性，非常適合都市街道；其四季景觀豐富，秋冬季節葉色轉紅，搭配長紅木綠帶，能營造層次豐富的街道美感，兼顧生態韌性與景觀品質。除了綠美化，交通局也將一併改善府後街人行道的高低差與鋪面品質，重新整理步行空間並優化無障礙通行環境，大幅提升長者、孩童及身障朋友的行路安全。同時，工程也將改善排水設施，降低雨天積水情形，讓整條人行道兼具安全性、舒適性與友善性。葉昭甫強調，都市樹木是城市珍貴的綠意資產，市府始終秉持「能保留就保留、需改善才改善」的原則推動樹木管理，期盼在排除公共安全隱患的同時，也能為市民打造更安全、更舒適的綠色生活空間。