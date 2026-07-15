住在英國彭贊斯（Penzance）希摩爾（Heamoor）的一隻2歲虎斑貓外出散步返家後，全身竟變成鮮豔藍色，宛如真實版《哆啦A夢》，嚇得主人以為遭人惡意染色，立即上網尋求線索。最後鄰居透露，貓咪其實是誤入嬰兒性別揭曉派對，意外被藍色玉米粉染色。確認使用的是無毒玉米粉後，主人才放下心，鄰居也笑說，這隻意外闖入的貓咪，替派對留下最特別的回憶。
虎斑貓散步回家竟變「哆啦A夢」！全身染成藍色傻眼
32歲女子蘇菲（Sophie Jenkin）表示，2歲愛貓韋爾伯（Wilbur）日前外出後回家，全身竟被染成亮藍色，完全看不出原本的花色。她擔心是遭到附近孩童惡作劇，便將照片分享到當地臉書社團，希望有人知道究竟發生什麼事。
沒想到貼文曝光後，一名鄰居主動聯繫蘇菲，揭露事情原委。原來韋爾伯外出時，誤闖一戶人家正在舉辦的嬰兒性別揭曉派對，意外沾染到派對使用的藍色粉末，才會變成一身藍色。得知真相後，蘇菲也忍不住笑說：「看來是個男孩。」
誤闖性別派對！小貓染成藍色 真相太好笑
雖然知道愛貓不是遭人刻意傷害，但蘇菲仍擔心藍色粉末可能對貓咪有害。所幸舉辦派對的鄰居向她保證，當天使用的是無毒玉米粉，不會對動物造成危害，這才讓她放下心中大石。
之後蘇菲替韋爾伯洗了好幾次澡，貓咪身上的藍色也逐漸洗淨，最後恢復原本的毛色。鄰居則笑稱，很高興蘇菲了解事情經過後沒有生氣，反而一笑置之，也讓這場性別揭曉派對多了一段令人難忘又有趣的小插曲。
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32歲女子蘇菲（Sophie Jenkin）表示，2歲愛貓韋爾伯（Wilbur）日前外出後回家，全身竟被染成亮藍色，完全看不出原本的花色。她擔心是遭到附近孩童惡作劇，便將照片分享到當地臉書社團，希望有人知道究竟發生什麼事。
沒想到貼文曝光後，一名鄰居主動聯繫蘇菲，揭露事情原委。原來韋爾伯外出時，誤闖一戶人家正在舉辦的嬰兒性別揭曉派對，意外沾染到派對使用的藍色粉末，才會變成一身藍色。得知真相後，蘇菲也忍不住笑說：「看來是個男孩。」
雖然知道愛貓不是遭人刻意傷害，但蘇菲仍擔心藍色粉末可能對貓咪有害。所幸舉辦派對的鄰居向她保證，當天使用的是無毒玉米粉，不會對動物造成危害，這才讓她放下心中大石。
之後蘇菲替韋爾伯洗了好幾次澡，貓咪身上的藍色也逐漸洗淨，最後恢復原本的毛色。鄰居則笑稱，很高興蘇菲了解事情經過後沒有生氣，反而一笑置之，也讓這場性別揭曉派對多了一段令人難忘又有趣的小插曲。