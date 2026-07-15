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台積電（2330）法說會即將於週四（16日）登場，市場關注營收與財測。路透報導，在蓬勃發展的 AI 基礎設施支出推動下，台積電本季可望創下連續第五個季度獲利改寫歷史新高的紀錄，美國銀行分析師更預估，台積電營收年增將比預期的30%來得更高。根據路透報導，分析師指出，市場對台積電用於 AI 晶片的 3 奈米與 2 奈米先進製程技術，以及關鍵的先進晶片封裝技術 CoWoS 的需求依然強勁。身為輝達（Nvidia）和蘋果（Apple）核心晶片供應商，台積電目前市值已達到約 1.97 兆美元，幾乎是韓國競爭對手三星電子（Samsung Electronics）的兩倍。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）SmartEstimate彙整 18 位分析師預測，台積電第二季稅後淨利可能達到新台幣6,326億元，年增飆升 59%，第二季淨利只要高於5725億元，就會創下單季歷史新高，並達成連續第10季獲利成長紀錄。台積電已於週一公布第二季營收年增 36%，超越市場預期並創下歷史新高。亞洲私募投資機構 TriOrient 研究分析師奈斯泰特（Dan Nystedt）表示，「台積電強勁的第二季營收顯示，AI 需求依然穩健，進而持續帶動先進晶片製造與 CoWoS 封裝的需求。」分析師普遍預期台積電將上調全年營收成長展望。美銀（Bank of America）亞洲半導體分析師Haas Liu在研究報告中指出，供應鏈調查顯示 AI 需求依然強勁，台積電可能會將全年營收成長展望，自目前預估的「年增 30% 以上」進一步調高。投資人關注的另一個核心焦點，在於台積電是否會調高其資本支出展望，這被視為衡量管理階層對 AI 需求信心程度的重要指標。在今年 4 月的法說會上，台積電曾表示 2026 年的資本支出將落在 520 億至 560 億美元的區間高標。包括奈斯泰特在內的部分分析師預期台積電將維持此一展望，但美銀的Haas Liu預測，由於設備供應緊張，加上三星電子、美光（Micron）及 SK 海力士（SK Hynix）等記憶體大廠擴產，台積電可能會將資本支出提高至約 580 億美元。與此同時，外資紛紛在法說前出具報告並上調目標價，高盛調高台積電目標價至3000元，瑞銀調升至3400元，而花旗更一口氣上調目標價至3800元。