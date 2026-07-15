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巴威颱風來襲，北市府預防性針對路樹修剪，卻有民眾發現許多地方路樹被直接砍斷引發熱議，立委陳培瑜今（15）日表示，發現松山區延壽街健康新城附近，2棵麵包樹今天中午被斷頭，沒有看到施工通知單，問了施工人員是社區管委會還是市府也不清楚。但無論是誰，這種粗暴砍樹的方法，都不是正確的樹木維護方法，聽說市長蔣萬安要告網友？但如果市民最後終究發現這些粗暴、沒有文明的砍樹作為全是蔣市府所為，「那市民朋友才應該要全面對蔣萬安提告！」陳培瑜說，中午返家看診，走回家的路上發現松山區延壽街33巷健康新城附近，這2棵麵包樹在今天中午變成了斷頭的麵包樹，質疑「把樹斷頭」的原因是什麼？在現場找了許久，也沒有看到施工通知單，也沒看到是哪一個單位的施工？只有看到一位在豔陽下還在工作的人。陳培瑜表示，問了施工人員是社區管委會還是市府也不清楚，但不論是誰，這種粗暴砍樹的方法，都不是正確的樹木維護方法。更不用說這2棵大麵包樹上住著多少鳥兒和昆蟲？還創造了多少涼蔭及都市環境永續的機會。最後陳培瑜說，聽說市長蔣萬安要告網友？但如果市民們最後終究發現這些粗暴、沒有文明的砍樹作為全是蔣市府所為，那市民朋友才應該要全面對蔣萬安提告，身為市長，竟可以如此破壞城市永續發展的空間，竟可以如此不顧市民的生活環境。這樣的人憑什麼擔任市長？更不要說他甚至是當著市長但只想著總統大位的人？