我是廣告 請繼續往下閱讀

深受台灣旅客喜愛的四國高知旅遊迎來重要里程碑！本次記者會以「高知直航3週年・攜手發布第四年觀光新藍圖」為核心，預期將為台灣赴日觀光市場注入更具「知性」與「人文溫度」的旅遊新氣象。本次三週年盛會陣容鼎盛，特別邀請到高知縣副知事西森裕哉先生親自率團來台、台灣虎航總經理邱彰信先生亦將親臨現場攜手站台，與燦星旅遊總經理羅俊英先生共同揭開第四年的合作序幕。記者會更特別邀請到在台灣日遊界具備強大影響力的「樂吃購！日本」社長吉田皓一先生作為重量級貴賓，現場首度公開由吉田社長親自參與演出的全新高知觀光宣傳曲MV，用音樂與在地視角，向台灣消費者傳遞高知「不是只有看風景，而是要一起吃、一起喝、一起笑」的靈魂魅力。燦星旅遊表示，過去三年來，乘著台灣虎航獨家直飛高知龍馬空港的「勢」，以及高知縣廳的強力協助，燦星成功開創出不同於日本傳統熱門都會區的市場藍海。高知直航航線目前持續維持平均搭乘率高達90%的超高人氣，第四年的觀光藍圖將進一步深化產品知性，告別傳統「上車睡覺、下車拍照」的走馬看花，全面推動「一起混進去」的沉浸式度假模式。搭乘台灣虎航直飛高知龍馬空港，免去拉車轉機之苦，行程悠閒且更具深度。於四萬十川特別安排古樸屋形船遊覽，並於船上享用「四國旬味御膳」，沿途欣賞最具象徵性的佐田沉下橋。安排旅客至「土佐鰹魚道場」，親自使用稻草大火炙燒高知全國第一的靈魂美食。於創業50年的名店「浮橋海上食堂」，體驗在漂浮於海面上的餐廳大口品嚐現烤鮮活蝦貝的海賊燒。前往潛水客聖地「柏島」，目睹翡翠綠海水讓船隻宛如鋪浮半空的奇景，並搭乘龍串玻璃船，免濕身即可飽覽國家海洋公園的珊瑚礁與熱帶魚。入住足摺溫泉鄉，入夜可在太平洋畔享受滿天星斗的星空名湯；並巡禮獲米其林綠色指南三星最高評價、擁有三千年歷史的道後溫泉本館。全新【四國星饗宴5天】獨家企劃預計將於2026年9月至10月期間，每週六由台灣虎航包機直飛出發。為回饋台灣旅客，燦星旅遊同步推出早鳥限定優惠，每人享早鳥價新台幣 31,900 元起（商編：KCZ051T43）。高知最動人的地方在於「你看得見人的溫度」。從機場人員備滿高知餅乾的真摯心意，到高知獨特的「皿鉢料理」與「宴會交朋友文化」，這都是無法被複製的深度人文知性。期待透過第四年的觀光藍圖，帶領更多台灣媒體與消費者，真正用味覺與心靈混進高知，體會這份此生必訪的星空與清流之美。