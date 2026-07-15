2026美加墨世界盃足球賽已經來到最後高潮的4強準決賽，今（15）日凌晨3點西班牙以2:0擊敗法國，明（16）日凌晨3點由英格蘭對決阿根廷，決賽則由西班牙對決明（16）日英、阿賽事勝者，但比賽開踢時是台灣時間7月20日周一凌晨3點，對多數上班族來說十分不友善，不禁哀嘆：「想要全程追太難了」，對此，就有球迷建議，若真的不能追全場比賽，光看精華其實就很足夠了，甚至有資深球迷建議，接下來的8月更是歐洲足球旺季，轉播時間更適合台灣球迷。
台灣人熬夜狂追世界盃！過來人曝省時神招
2026世界盃足球賽進入最後關頭，台灣時間明（16）日凌晨三點上演最受矚目的英格蘭對決由梅西領軍的上屆冠軍阿根廷。不過比賽時間在平日凌晨3點，接下來的賽程也只有季軍賽在7月19日周日凌晨5點相對友善，決賽則是在7月20日周一凌晨3點，對想要看球的上班族同樣不友善。
就有台灣網友在社群Threads上發文表示：「2026年世界杯剩下幾場比賽了，每天熬夜看球身體難過，沒有球可以看心裡難過」，許多球迷也表示贊同，「今年的世足時間對台灣人好不友善，要上班的我有16強之後才開始追」、「這次世界盃都不看，只買運彩，早上看結果」、「這一屆真的看得好累好辛苦 」、「看那麼多次今年是我當媽後的第一個世足，我就算處理完老公小孩了還是爆肝熬夜看比賽，隔天繼續上班上課」、「睡眠時間已經被世足改變了」。
但近年網路串流服務已經相當成熟，轉播單位在賽事結束後，都會迅速製作好剪輯版，如愛爾達電視台都會在官方Youtube頻道上傳「全場精華」，除此之外還有完場慶祝的特寫畫面、精彩攻防等，每一部影片都在3分鐘左右，在上班、通勤的時候就能快速掌握整場比賽最精采的時刻。
世界盃結束繼續當足球迷！英超、歐洲聯賽轉播時程更友善
除了討論本屆世界盃賽程對於台灣觀眾不友善的問題，也有許多看完世足對足球產生興趣的新球迷，好奇問「有沒有對台灣觀眾轉播時間友善」的比賽？事實上，8月中旬開始，緊接著世足賽之後，最精采的歐洲國家足球賽事又將正式開踢，台灣也有轉播單位購買轉播權，有不少比賽時間都是在台灣時間晚間至深夜，對於上班族來說看完剛好睡覺。
從本屆世界盃來說，也能看出歐洲國家近年來的足球實力明顯與其他大洲有明顯差距，本屆世足賽最後8強法國、摩洛哥、西班牙、比利時、挪威、英格蘭、阿根廷及瑞士，當中有6國都是歐洲國家，最終四強也只有阿根廷是南美國家，其餘都是歐洲強豪。
而且比世界盃強度更高的聯賽也不少，包含英超、西甲等歐洲五大聯賽，歐國聯、歐冠、歐霸精彩程度甚至更勝世界盃一籌，只不過世界盃因為參賽國家更多，才讓關注度最高。
因此有不少忠實足球迷也在留言區推薦，「看英超時間蠻不錯的不用熬那麼晚」、「看習慣世界杯，要馬上找到類似的賽制跟感覺還有強度，直上歐冠其實最好，那轉播時間也差不多」、「9月有歐洲國家盃，新球迷可以看看」。
🟡2026世界盃準決賽、決賽賽程（台灣時間）
⚽️7/15（周三）凌晨03:00 四強賽：法國 0:2 西班牙
⚽️7/16（周四） 凌晨03:00 四強賽：英格蘭 vs 阿根廷
⚽️7/19（周日） 凌晨05:00 季軍賽：法國 vs 英、阿敗隊
⚽️7/20（周一） 凌晨03:00 冠軍賽：西班牙 vs 英、阿勝隊
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2026世界盃足球賽進入最後關頭，台灣時間明（16）日凌晨三點上演最受矚目的英格蘭對決由梅西領軍的上屆冠軍阿根廷。不過比賽時間在平日凌晨3點，接下來的賽程也只有季軍賽在7月19日周日凌晨5點相對友善，決賽則是在7月20日周一凌晨3點，對想要看球的上班族同樣不友善。
就有台灣網友在社群Threads上發文表示：「2026年世界杯剩下幾場比賽了，每天熬夜看球身體難過，沒有球可以看心裡難過」，許多球迷也表示贊同，「今年的世足時間對台灣人好不友善，要上班的我有16強之後才開始追」、「這次世界盃都不看，只買運彩，早上看結果」、「這一屆真的看得好累好辛苦 」、「看那麼多次今年是我當媽後的第一個世足，我就算處理完老公小孩了還是爆肝熬夜看比賽，隔天繼續上班上課」、「睡眠時間已經被世足改變了」。
但近年網路串流服務已經相當成熟，轉播單位在賽事結束後，都會迅速製作好剪輯版，如愛爾達電視台都會在官方Youtube頻道上傳「全場精華」，除此之外還有完場慶祝的特寫畫面、精彩攻防等，每一部影片都在3分鐘左右，在上班、通勤的時候就能快速掌握整場比賽最精采的時刻。
除了討論本屆世界盃賽程對於台灣觀眾不友善的問題，也有許多看完世足對足球產生興趣的新球迷，好奇問「有沒有對台灣觀眾轉播時間友善」的比賽？事實上，8月中旬開始，緊接著世足賽之後，最精采的歐洲國家足球賽事又將正式開踢，台灣也有轉播單位購買轉播權，有不少比賽時間都是在台灣時間晚間至深夜，對於上班族來說看完剛好睡覺。
從本屆世界盃來說，也能看出歐洲國家近年來的足球實力明顯與其他大洲有明顯差距，本屆世足賽最後8強法國、摩洛哥、西班牙、比利時、挪威、英格蘭、阿根廷及瑞士，當中有6國都是歐洲國家，最終四強也只有阿根廷是南美國家，其餘都是歐洲強豪。
因此有不少忠實足球迷也在留言區推薦，「看英超時間蠻不錯的不用熬那麼晚」、「看習慣世界杯，要馬上找到類似的賽制跟感覺還有強度，直上歐冠其實最好，那轉播時間也差不多」、「9月有歐洲國家盃，新球迷可以看看」。
⚽️7/15（周三）凌晨03:00 四強賽：法國 0:2 西班牙
⚽️7/16（周四） 凌晨03:00 四強賽：英格蘭 vs 阿根廷
⚽️7/19（周日） 凌晨05:00 季軍賽：法國 vs 英、阿敗隊
⚽️7/20（周一） 凌晨03:00 冠軍賽：西班牙 vs 英、阿勝隊
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