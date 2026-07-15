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隨著台灣邁入超高齡社會，高齡長者的意外防護已成為重要議題。為協助高齡族群強化意外傷害保障，全球人壽推出專為高齡族群設計的《全球人壽樂齡安心定期傷害保險(LLF)》(以下簡稱「樂齡安心」)。本商品不僅打破市場常見的投保年齡限制，將承保年齡一口氣拉高至80歲，並貼心採取「原則免體檢」投保機制，更針對高齡族群最擔心的骨折風險提供多重保障，補強高齡長者意外醫療與照護的缺口。統計顯示，事故傷害長年居國人十大死因之一，進一步就各年齡層事故傷害死亡率來看，以 65 歲以上者居冠，也就是說，除疾病外，意外事故也是造成高齡族群健康折損的重要原因。隨著年齡增長，高齡長者可能面臨肌力、平衡感及反應能力下降的情形，日常生活中的跌倒、滑倒，亦可能造成其骨折、住院等後果，進而影響生活品質。然而，市面上部分傷害保險商品常受限於投保年齡與核保條件，使有意為父母補強保障的子女，或欲自建防護網的高齡族群，在保障上面臨選擇有限的困境。全球人壽新推出「樂齡安心」，突破市面常見的65歲或70歲投保限制，放寬投保年齡上限，最高可達80歲，陪伴長輩安穩度過晚年，子女打拼事業更安心。更貼心的是，「樂齡安心」採取「原則免體檢」的輕鬆投保機制，讓長輩在符合核保規則的前提下，子女不用特地請假陪伴體檢，長輩也不用面對醫院體檢的心理負擔與舟車勞頓，讓補強高齡保障不再是一件壓力沉重的事。「樂齡安心」備有多元意外保障，不僅提供最長90日的「意外住院日額保險金」；若不幸住進加護病房或燒燙傷中心，除原有的意外住院日額給付外，每日再額外給付意外加護病房或燒燙傷中心保險金，最高給付30日，讓保單在保戶最關鍵的黃金治療期，成為家庭最強力的經濟後盾。若長輩居家不慎發生重大燒燙傷意外，「樂齡安心」提供定額給付保險金額25%，即時支援黃金治療期的醫療與復原費用；若不幸因意外導致第1至6級失能時，「樂齡安心」也依失能等級對應比例，給付失能保險金，為家庭經濟拉起一道堅實防線。同時，強化長輩常見的骨折意外保障，「樂齡安心」提供最高保險金額50%乘以骨折別比例的整筆給付關懷金，整筆給付運用彈性高，可讓保戶填補居家照護與營養品等開銷，最重要的是，不必住院，在家療養也有保障。意外風險難以預期，但保障可以提前準備。全球人壽提醒，銀髮族群在安排退休生活與家庭財務時，除了疾病醫療費用與長期照護需求外，也應將意外事故可能造成的骨折、住院、失能與復原期間支出納入考量。「樂齡安心」透過高齡友善投保設計與多重意外保障，協助銀髮族群補強晚年生活中的意外防護，讓自己與家人都能多一分安心。