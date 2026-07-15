人氣動畫《葬送的芙莉蓮》化身冰淇淋魔法使！台灣 Gelato 品牌「凍心 Frozen Heart」今（15）日起至10月14日，攜手《葬送的芙莉蓮》於台北東區旗艦店打造限定主題店，推出角色冰淇淋、限定禮盒，更進一步把動畫中的「寶箱怪」還原，變成超吸睛保冷袋。值得注意的是，聯名禮盒與寶箱怪保冷袋皆限量1000份，預計又會引起一波收藏潮。
凍心創立於2016年，起源自苗栗小店，以「炸冰淇淋」聞名，之後發展成主打義式 Gelato 的品牌，創辦人曾赴義大利學習，希望能保留食材的原味、呈現細緻口感。
《葬送的芙莉蓮》主題店登場 角色、名場面全搬進店裡
本次合作以「時間、旅途與記憶」為設計概念，將《葬送的芙莉蓮》故事中的冒險旅程延伸至門市空間。店外設有芙莉蓮、費倫等人氣角色立牌，店內牆面則重現動畫經典場景，從 Gelato 包裝、禮盒設計到湯匙細節都融入作品元素，讓粉絲一邊吃冰、一邊重溫勇者一行人的旅程。
只要到現場買冰淇淋，即可得到一張明信片，單筆消費滿500元，還可獲得隨機角色貼紙一張，增添收藏樂趣。
神還原寶箱怪！保冷袋、角色禮盒限量1000份
本次最受矚目的商品，莫過於神還原動畫經典橋段的「寶箱怪保冷袋」，外觀化身《葬送的芙莉蓮》中經常把芙莉蓮吞進肚子的寶箱怪，不僅能保冷，也兼具收藏價值，售價950元。
另一款角色 Gelato 禮盒則收錄六杯不同角色包裝冰淇淋，包括芙莉蓮、費倫、修塔爾克、欣梅爾、海塔與艾冉等角色，售價793元。禮盒與寶箱怪保冷袋各限量1000份，售完為止。
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本次合作以「時間、旅途與記憶」為設計概念，將《葬送的芙莉蓮》故事中的冒險旅程延伸至門市空間。店外設有芙莉蓮、費倫等人氣角色立牌，店內牆面則重現動畫經典場景，從 Gelato 包裝、禮盒設計到湯匙細節都融入作品元素，讓粉絲一邊吃冰、一邊重溫勇者一行人的旅程。
只要到現場買冰淇淋，即可得到一張明信片，單筆消費滿500元，還可獲得隨機角色貼紙一張，增添收藏樂趣。
本次最受矚目的商品，莫過於神還原動畫經典橋段的「寶箱怪保冷袋」，外觀化身《葬送的芙莉蓮》中經常把芙莉蓮吞進肚子的寶箱怪，不僅能保冷，也兼具收藏價值，售價950元。
另一款角色 Gelato 禮盒則收錄六杯不同角色包裝冰淇淋，包括芙莉蓮、費倫、修塔爾克、欣梅爾、海塔與艾冉等角色，售價793元。禮盒與寶箱怪保冷袋各限量1000份，售完為止。