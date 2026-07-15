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▲方駿（左一）4日受訪時不留情面批評狄鶯過於寵溺兒子。（圖／優質生命協會提供）

老牌藝人方駿日前出席活動受訪，被問及外甥女狄鶯的兒子孫安佐再度觸法一事，開轟狄鶯從小寵溺孫安佐，甚至「餵奶餵到12歲、15歲還一起睡」，大罵這根本是「神經病」、「一家人都是怪胎」，對此，狄鶯沉默多日終於正面回應，「我只有一位舅舅，是飛行員，他已經走了！」導演伍宗德與狄鶯夫妻熟識，昨（14）日他邀請孫鵬錄製公益節目《網紅與善的距離》，並表示受狄鶯之託向外界回應3句話，第一句是「我只有一個兒子」，他解讀狄鶯想表達的是自己在教養孩子上經驗不足，幸好一路上有許多朋友熱心分享育兒經驗，讓她十分感恩。狄鶯的第二句話就是：「我只有一位舅舅，是飛行員，他已經走了！」鄭重澄清她和方駿並沒有親戚關係，伍宗德認為，狄鶯想說自己親人比較少 ，一些突然出現的長輩應該都是愛之深責之切，所說的金玉良言她全都有記住。最後一句話則是回應傳聞孫安佐喝母奶喝到12歲，狄鶯表示：「我38歲生下安佐，10天後就出去拍戲，為了賺奶粉錢忽略哺育兒子，這是我不應該。我也不該沒搞懂女人的身體，居然不知道38歲以後還可以餵母乳連續餵12年？我真的太孤陋寡聞了！」以她一貫的幽默化解外界對愛子的誤解。