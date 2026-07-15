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▲統一蜜豆奶營養＋豆奶，給孩子大大能量！（圖／品牌提供）

▲統一蜜豆奶陪伴孩童在閱讀中成長！（圖／品牌提供）

今年暑假還沒想到帶孩子去哪裡嗎？不妨跟著統一蜜豆奶打開知性的閱讀之旅！統一蜜豆奶長期提供優質風味豆奶陪伴親子家庭，也讓大、小朋友能在玩樂與學習中開心飲用。115/7/1~7/31，蜜豆奶於誠品書店推出《我的大大能量》書展，希望將「營養」與「閱讀」兩種成長能量結合，陪伴大家一起享受共讀時光。(限定門市：誠品兒童松菸、誠品書店新店、誠品書店園道店兒童館)本次書展精選「情緒教育」與「環保永續」兩大主題，從小我到大我，從生活到世界，引導孩子建立自信與同理心，探索人類與地球的緊密連結。還有品牌的繪本導讀講座*，透過精彩故事與互動分享，帶領孩子認識環保觀念，成為守護地球的小小行動家！統一蜜豆奶也將永續理念落實於產品，採用可回收利樂紙盒包裝，在提供優質產品的同時，也兼顧資源循環與環境友善。營養+豆奶系列共有三種口味（雞蛋、牛奶、草莓），1瓶有6.5公克蛋白質幫助成長發育，還有大豆卵磷脂靈活思緒，支持孩子探索世界，讓成長擁有更多可能。繪本：《小學生可以怎麼保護地球？：12個行動，一起打造SDGs永續環境》聯經出版公司日期：115/7/25(六) 15:00~16:00地點：誠品兒童松菸 兒童遊戲角主講人 : 鬆餅姐姐