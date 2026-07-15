西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，今（15）日台東已有焚風發生，最高溫來到38.3度，中央氣象署發布「高溫警戒」，白天彰化、花蓮、台東有38度極端高溫出現的機率；雲林、嘉義、台南有連續出現36度高溫的機率，台北、新北、桃園、新竹、台中、南投、高雄、屏東請注意36度高溫。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ⚠️高溫資訊 📍影響時間：15日白天 📌高溫橙色38燈號：彰化縣、花蓮縣、臺東縣 📌高溫橙色36燈號：雲林縣、嘉義縣、臺南市 📌高溫黃色燈號：臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、臺中市、南投縣、高雄市、屏東縣 ▲西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，氣象署針對「14縣市」發布高溫資訊。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw） 相關新聞 沒颱風卻大雨不斷？南海熱帶擾動變「水氣幫浦」 下周這天才放晴7/15天氣預報》雨還沒下完！午後「北台灣下最大」 高溫飆36度雨彈一路炸到周六！下周二低壓帶接手 全台再變天、高溫飆36度台灣「午後豪雨」要下多久？賈新興：至少再一周 這天之後才回穩 張志浩編輯記者畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。作品集 天氣一周天氣下雨氣象署高溫