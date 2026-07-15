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戰術位置隱身民間保養廠

▲國軍聯合防禦操演第3天，陸軍第六軍團21砲指部M110A2自走砲在桃園戰術位置執行要域火殲。（圖／翻攝畫面）

演練戰時傷患救護

國軍首次聯合防禦操演進入第三天，今（15）日陸軍21砲指部的M110A2自走砲進入桃園戰術位置，模擬在「去中心化指管機制」下，砲兵聽從聯合火協中心指令，朝桃園海湖海灘的敵目標，執行火砲射擊任務。此次戰術位置隱身在桃園一處民間車輛保養廠，M110A2自走砲蓋上帆布作偽裝，一旁還有其他民用車，若不仔細看，完全無法從外觀看到廠內有任何的軍車。《NOWNEWS今日新聞》記者今赴現場時，一度無法找到操演位置，偽裝得相當成功。過去砲兵在基地訓練是以「射、指、觀、通、砲」由觀測官發起，也就是砲連觀測官發現目標後，進行後續處置。但本次聯合防禦操演主要是驗證「去中心化指管」透過聯合火協統一運用火力，並由21砲指部砲兵連長透過部隊覺知應用套件（Team Awareness Kit，TAK）手機系統接收任務，執行射擊任務。另一頭，國軍同時也進行大量傷患搶救任務演練，15名中重傷患緊急送往桃園總醫院804醫院急診室，由衛生營編組城市型救護車、野戰型救護車，執行傷患卸載、病情交接、傷患財物點交、二次檢傷分類等作業，並配合院方完成後續醫療檢查、手術及收治照護等驗證科目，以驗證大量傷患後送及醫療銜接作業流程。