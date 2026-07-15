遊戲橘子旗下、由韓國遊戲公司Nexon打造的《新楓之谷：經典版》，將於7月18日引爆全台，串聯南北兩大地標，把回憶中的冒險世界搬進現實！本次實體活動打破地域限制，南部與高雄捷運超人氣「蜜柑站長」超萌聯動，推出集章活動；北部則強勢進駐「西門町」，攜手GIGABYTE技嘉科技、Dcard設置快閃體驗區。官方透過南北實體佈局，帶玩家率先重溫感動，並首次公開7月23日預創角、7月29日正式開服等重大消息，宣告全新旅程即將正式啟航！
攜手「蜜柑」站長 走訪五大車站解鎖轉職任務
《新楓之谷：經典版》跨界聯手高雄捷運人氣站長「蜜柑」，於7月18日至28日限時推出「蜜柑的初心冒險」集章活動！玩家完成事前預約並追蹤官方社群，即可領取集章卡，集滿印章可兌換限量「新楓之谷：經典版造型一卡通」。
本次活動完美復刻遊戲中的轉職機制！不僅集章卡融合弓箭手村、勇士之村、魔法森林等五大地圖，印章圖案更獨家設計「蜜柑」化身弓箭手、法師等五大初代職業造型。玩家須走訪五大指定車站，才能在對應的村莊卡面上，解鎖專屬職業印章。藉由深度互動，讓青春回憶躍然紙上。
視聽雙重重現 全台首創沉浸式搭車體驗
這場冒險更進一步延伸至旅客的通勤日常！本次跨界合作將遊戲視聽元素深度融入捷運場域，打造全台首創的沉浸式搭車體驗。當旅客刷卡進站時，閘門機台將重現無數玩家心目中極具挑戰的「鋼鐵肥肥」戰鬥場景，並如同給予其致命一擊，播放熟悉的角色升級音效，讓進站瞬間儀式感滿滿；而列車進站時，月台廣播則結合遊戲登入音樂，並融入「人生不會永遠在低谷，偶爾會在新楓之谷」等趣味口播。透過視覺與聽覺的雙重神還原，讓玩家在通勤路上隨時重溫當年的冒險時光。
聯手技嘉打造西門町快閃網咖 抽《新楓之谷：經典版》周邊、造型一卡通
北部玩家也有聯動戰場！官方聯手GIGABYTE、Dcard，7月18日起限時兩天，在西門町廣場重現復刻網咖，帶領玩家重溫當年齊聚網咖的熱血感動！現場特別提供最具代表性的「沉睡森林」忍耐任務，作為《新楓之谷：經典版》上線前的前哨挑戰。完成互動，即可參加一番賞抽獎，有機會將新楓之谷周邊小物、「新楓之谷：經典版造型一卡通」等好禮帶回家，邀請冒險者們重回最初的起點！
回憶爆擊！「冒險者記錄」網站登場
除了實體活動，官方亦將於7月16日上線「冒險者記錄」網站，開啟時空尋人計畫！這本紀念冊將喚醒玩家塵封已久的專屬記憶，只要輸入關鍵字，就能搜尋當年的角色、好友與公會。那些承載無數青春的冒險軌跡再度重現，引領冒險者找回陪伴自己成長的羈絆！
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《新楓之谷：經典版》跨界聯手高雄捷運人氣站長「蜜柑」，於7月18日至28日限時推出「蜜柑的初心冒險」集章活動！玩家完成事前預約並追蹤官方社群，即可領取集章卡，集滿印章可兌換限量「新楓之谷：經典版造型一卡通」。
這場冒險更進一步延伸至旅客的通勤日常！本次跨界合作將遊戲視聽元素深度融入捷運場域，打造全台首創的沉浸式搭車體驗。當旅客刷卡進站時，閘門機台將重現無數玩家心目中極具挑戰的「鋼鐵肥肥」戰鬥場景，並如同給予其致命一擊，播放熟悉的角色升級音效，讓進站瞬間儀式感滿滿；而列車進站時，月台廣播則結合遊戲登入音樂，並融入「人生不會永遠在低谷，偶爾會在新楓之谷」等趣味口播。透過視覺與聽覺的雙重神還原，讓玩家在通勤路上隨時重溫當年的冒險時光。
北部玩家也有聯動戰場！官方聯手GIGABYTE、Dcard，7月18日起限時兩天，在西門町廣場重現復刻網咖，帶領玩家重溫當年齊聚網咖的熱血感動！現場特別提供最具代表性的「沉睡森林」忍耐任務，作為《新楓之谷：經典版》上線前的前哨挑戰。完成互動，即可參加一番賞抽獎，有機會將新楓之谷周邊小物、「新楓之谷：經典版造型一卡通」等好禮帶回家，邀請冒險者們重回最初的起點！
除了實體活動，官方亦將於7月16日上線「冒險者記錄」網站，開啟時空尋人計畫！這本紀念冊將喚醒玩家塵封已久的專屬記憶，只要輸入關鍵字，就能搜尋當年的角色、好友與公會。那些承載無數青春的冒險軌跡再度重現，引領冒險者找回陪伴自己成長的羈絆！