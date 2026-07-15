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致癌油風波持續延燒，進口蘋果殺蟲劑「芬普寧」殘留容許量調高的議題再掀食安攻防。行政院長卓榮泰今天（13日）南下台中出席亞洲台灣商會聯合總會開幕典禮，台中市議員楊大鋐與國民黨北屯區市議員參選人吳宗學、潭雅神區市議員參選人陳清崧，在會場外高舉標語抗議，高喊「食安不能放水」、「卓榮泰下台」、「賴清德道歉」等口號，不過卓榮泰並未停下腳步回應。中央日前宣布調整進口蘋果殺蟲劑芬普寧殘留容許量，由原本0.5 ppm提高至3.0 ppm，增加至原標準的6倍，引發外界關注。吳宗學表示，蘋果是台灣學童及一般家庭最常食用的水果之一，也是學校與幼兒園營養午餐最常見的餐後水果。他指出，自己與楊大鋐、陳清崧3人合計育有8名就讀幼兒園、小學的孩子，身為父親無法接受孩子每天吃下肚的蘋果，可能成為累積農藥殘留風險的來源。陳清崧表示，人民健康沒有妥協空間，這不只是科學數據問題，更是政府面對食安的良心問題。他批評中央在食安議題上不應一再放寬標準，否則將失去人民信任。陳清崧指出，台中青年政治工作者已發起全台基層民代跨黨派連署，希望凝聚地方民意，要求中央重新檢討相關政策。他強調，若行政院持續漠視外界質疑，堅持讓提高殘留容許量的蘋果流入校園及市場，未來基層抗爭行動將持續擴大。